Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: comenzó el proceso en París y su madre sufrió un desmayo

Sus padres habían viajado desde la Argentina para acompañar las audiencias. Su abogado será quien la represente durante la jornada, mientras que su viuda, María, también estará presente en el desarrollo del proceso.

Cómo fue el asesinato del exjugador de Los Pumas

La madrugada del 19 de marzo de 2022, Aramburú estaba junto a Shaun Hegarty en un bar del bulevar Saint-Germain, en el centro de París. Allí mantuvieron un entredicho con los dos acusados.

Después del enfrentamiento, Le Priol y Bouvier siguieron al exrugbier y a su compañero cuando abandonaron el establecimiento. Según la investigación, el ataque ocurrió desde un vehículo y hubo varios disparos.

El exjugador argentino recibió impactos en zonas vitales y murió antes de recibir asistencia. La acusación sostiene que los involucrados regresaron al lugar del primer conflicto con la intención de vengarse.

El proceso, que se extenderá hasta el 25 de septiembre, buscará reconstruir paso a paso lo sucedido aquella noche y establecer qué intervención tuvo cada acusado. Uno de los puntos centrales será determinar cómo se produjo la agresión.

La acusación señala que Le Priol fue quien efectuó los disparos mortales, mientras que Bouvier está procesado por tentativa de asesinato. Durante las próximas semanas declararán familiares, amigos y otras personas relacionadas con el episodio.

También se expondrán las pruebas reunidas durante más de cuatro años de investigación, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales correspondientes.