Lo descubrieron por su tatuaje: cayo un delincuente prófugo con 18 antecedentes

Personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte realizaba en la Villa 31 tareas investigativas sobre esta persona, la cual residía en Rafael Calzada, en el partido bonaerense de Almirante Brown, pero se movía permanentemente de jurisdicción y se pudo establecer que frecuentaba el barrio de Retiro.

Con esta información, los efectivos recorrieron la zona y observaron a un hombre con similares características físicas al buscado, reconociéndolo por un llamativo tatuaje en su brazo izquierdo: la cabeza de un lobo.

Al identificarlo, confirmaron que se trataba de la persona buscada, por lo que dieron aviso al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Secretaría Única de Josefina Cano, que dispuso su traslado a la dependencia de seguridad.