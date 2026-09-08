Lo descubrieron por su tatuaje: cayo un delincuente prófugo con 18 antecedentes

Por un tatuaje en un brazo, la Policía de la Ciudad reconoció y detuvo en la Villa 31 a un prófugo con 18 antecedentes.
La Policía de la Ciudad capturó en la Villa 31 de Retiro a un prófugo, de 43 años y con domicilio en la Provincia de Buenos Aires, que registraba 18 antecedentes por distintos delitos y era buscado desde 2025 por una causa de tentativa de homicidio agravado y robo, tras reconocerlo por un llamativo tatuaje en el brazo izquierdo.
El imputado registraba antecedentes desde 2022 por los delitos de robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, encubrimiento, lesiones y portación de armas no convencionales, entre otros delitos.
El sujeto estaba prófugo desde 2025 por una causa de tentativa de homicidio, tramitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 29, Secretaría de Camila Rodríguez, luego de haber ingresado a robar a una obra de construcción y pelearse con uno de los serenos.
Por esa gresca, terminó internado en el Hospital Argerich y de allí se dio a la fuga.
Personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte realizaba en la Villa 31 tareas investigativas sobre esta persona, la cual residía en Rafael Calzada, en el partido bonaerense de Almirante Brown, pero se movía permanentemente de jurisdicción y se pudo establecer que frecuentaba el barrio de Retiro.
Con esta información, los efectivos recorrieron la zona y observaron a un hombre con similares características físicas al buscado, reconociéndolo por un llamativo tatuaje en su brazo izquierdo: la cabeza de un lobo.
Al identificarlo, confirmaron que se trataba de la persona buscada, por lo que dieron aviso al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, Secretaría Única de Josefina Cano, que dispuso su traslado a la dependencia de seguridad.