Tragedia en Merlo: un conductor alcoholizado cruzó de carril y provocó un choque fatal

El test de alcoholemia dio positivo

El Renault era conducido por Raúl Bejas, de 38 años. Testigos señalaron que presentaba un fuerte aliento a alcohol y que, después del choque, habría intentado alejarse del lugar antes de ser demorado.

Tras la colisión intervinieron personal médico, Bomberos de Merlo y efectivos de la Policía Bonaerense. Los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de la víctima y asistieron a los heridos.

Posteriormente, agentes de tránsito sometieron al automovilista a un control de alcoholemia. El resultado fue positivo, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde quedó internado y detenido.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, encabezado por Ricardo Fraga, mientras que la investigación es llevada adelante por el fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6.