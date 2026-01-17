Así se vería hoy Loan Peña: el envejecimiento forense a un año y medio de su desaparición

El trabajo estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que utilizó una de las últimas fotografías del menor, cuando tenía cinco años, junto con imágenes de sus familiares directos, como padres, hermanos y abuelos. A partir de un análisis comparativo del árbol genealógico, los especialistas buscaron identificar patrones de envejecimiento y posibles cambios físicos para proyectar una imagen estimativa de Loan a sus seis años.

Desde la fuerza remarcaron que, debido al tiempo transcurrido desde la desaparición, aún existiría “cierta estabilidad de la fisonomía” del niño. No obstante, aclararon que el procedimiento se basó en la incorporación de variables vinculadas a las expresiones faciales y que no contempla factores como enfermedades, cirugías, quemaduras, exposición prolongada a condiciones climáticas extremas o agentes químicos, los cuales podrían alterar de manera significativa cualquier rostro humano.

Loan Policia federal argentina

En ese sentido, los peritos subrayaron que el resultado del envejecimiento forense “no deja de ser una mera hipótesis” y que debe considerarse más cercano a un desarrollo artístico que a un estudio científico. La imagen fue confeccionada mediante software de edición gráfica y tableta digital por el sargento primero Yani Rubén Coronel, idóneo en arte forense, quien destacó la importancia de contar con la mayor cantidad posible de fotografías tanto del niño como de sus familiares para lograr un análisis morfológico más preciso.

Con el resultado final, la imagen actualizada de Loan será remitida a Interpol Argentina para su incorporación al sistema internacional de búsqueda. Además, se autorizó su difusión a través de distintos mecanismos oficiales, como el Sistema de Alerta Sofía, los medios de comunicación y la plataforma ALERT.AR, que permite una difusión inmediata y masiva a través de teléfonos celulares, redes oficiales y canales digitales interinstitucionales.

En la resolución enviada al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), las autoridades explicaron que el objetivo de esta medida es evitar demoras en el proceso y reforzar la difusión con datos actualizados que contribuyan a la investigación y a la búsqueda del menor.

En paralelo, la Justicia dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Nación evalúe la posibilidad de incrementar la recompensa ofrecida por información que permita dar con el paradero de Loan. La familia cuestionó el monto actual de cinco millones de pesos, al considerarlo insuficiente y desproporcionado en relación con la gravedad del caso y con otras recompensas otorgadas en hechos similares. Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial por parte de la cartera de seguridad.