Difundieron el video del allanamiento a Cristina Kirchner en 2018

“Nos parece un exceso. Si hay alguna cuestión puntual, debería indicarla e ir al minuto. Estar mostrando toda la casa de mi defendida, su ropa, no tiene contacto con este expediente”, sostuvo Beraldi durante la audiencia.

La defensa también cuestionó la actuación de la fiscalía y afirmó que se estaba exponiendo de manera innecesaria el ámbito de intimidad de la exmandataria. El planteo fue analizado por el tribunal luego de un cuarto intermedio.

Los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron continuar con la reproducción de los videos, mientras que el juez Germán Castelli votó en disidencia. Según se explicó durante la audiencia, las imágenes habían sido incorporadas como prueba al juicio.

En el comienzo de la grabación se observa a los efectivos policiales ingresando al departamento y la lectura de la orden de allanamiento. También aparecen Carlos Beraldi y miembros de la custodia que se encontraban en el lugar.

El registro muestra el recorrido de los agentes por diferentes sectores de la propiedad, entre ellos un área de servicio y el dormitorio. En otro momento se observa a un efectivo revisando un teléfono celular.

La exhibición del video se produjo durante la declaración del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del procedimiento. El testigo explicó que el operativo fue realizado junto con integrantes de la Gendarmería Nacional y dos testigos.

Barrales también declaró que durante el allanamiento había “muchos elementos de valor” y describió una puerta blindada ubicada detrás de la cama del dormitorio que, según su testimonio, conducía a un vestidor.

El comisario señaló que se trataba de la habitación que los efectivos “supusimos era la habitación matrimonial”, debido a la presencia de almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron al departamento de Cristina Kirchner durante el allanamiento de 2018.

El operativo de 2018

El allanamiento en Recoleta fue uno de los procedimientos realizados de manera simultánea el 23 de agosto de 2018 durante la investigación de la causa Cuadernos. También hubo un operativo en una propiedad de Cristina Kirchner en Río Gallegos, ubicada en Mascarello 441, que comenzó a las 14.45.

Los procedimientos formaban parte de la investigación sobre un presunto sistema de recaudación ilegal que dio origen al expediente. En el caso del departamento de Recoleta, el material audiovisual y las fotografías tomadas durante el operativo fueron resguardados y posteriormente entregados a la autoridad judicial.

La fiscal de juicio Fabiana León solicitó la exhibición de las imágenes durante la audiencia para incorporarlas al desarrollo del proceso y contrastarlas con otros elementos y declaraciones que forman parte de la causa.