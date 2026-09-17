Difundieron el video del allanamiento a Cristina Kirchner en 2018

Las imágenes del operativo en el departamento de Recoleta fueron exhibidas durante el juicio por la causa Cuadernos y la defensa cuestionó la difusión por considerar que afectaba la intimidad.
Por primera vez se difundieron imágenes del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, durante una audiencia del juicio de la causa "Cuadernos", y a pedido de la fiscalía, en el cual se muestra el ingreso de efectivos de la Policía Federal al inmueble y el recorrido por distintos ambientes.
El operativo había sido realizado el 23 de agosto de 2018, cuando Kirchner era Senadora nacional, y el allanamiento había sido autorizado por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio, quien falleciera en el 2020.
El procedimiento se extendió durante aproximadamente 13 horas y tuvo lugar en el departamento ubicado en la calle Juncal, en Barrio Norte, y en la que vivía la ex-mandataria.
El abogado defensor Carlos Beraldi solicitó que se interrumpiera la difusión del video y su planteo se centró en que parte del material mostraba espacios privados del domicilio que, según sostuvo, no tenían relación directa con el expediente.
“Nos parece un exceso. Si hay alguna cuestión puntual, debería indicarla e ir al minuto. Estar mostrando toda la casa de mi defendida, su ropa, no tiene contacto con este expediente”, sostuvo Beraldi durante la audiencia.
La defensa también cuestionó la actuación de la fiscalía y afirmó que se estaba exponiendo de manera innecesaria el ámbito de intimidad de la exmandataria. El planteo fue analizado por el tribunal luego de un cuarto intermedio.
Los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron continuar con la reproducción de los videos, mientras que el juez Germán Castelli votó en disidencia. Según se explicó durante la audiencia, las imágenes habían sido incorporadas como prueba al juicio.
En el comienzo de la grabación se observa a los efectivos policiales ingresando al departamento y la lectura de la orden de allanamiento. También aparecen Carlos Beraldi y miembros de la custodia que se encontraban en el lugar.
El registro muestra el recorrido de los agentes por diferentes sectores de la propiedad, entre ellos un área de servicio y el dormitorio. En otro momento se observa a un efectivo revisando un teléfono celular.
La exhibición del video se produjo durante la declaración del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del procedimiento. El testigo explicó que el operativo fue realizado junto con integrantes de la Gendarmería Nacional y dos testigos.
Barrales también declaró que durante el allanamiento había “muchos elementos de valor” y describió una puerta blindada ubicada detrás de la cama del dormitorio que, según su testimonio, conducía a un vestidor.
El comisario señaló que se trataba de la habitación que los efectivos “supusimos era la habitación matrimonial”, debido a la presencia de almohadones con las iniciales de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
El allanamiento en Recoleta fue uno de los procedimientos realizados de manera simultánea el 23 de agosto de 2018 durante la investigación de la causa Cuadernos. También hubo un operativo en una propiedad de Cristina Kirchner en Río Gallegos, ubicada en Mascarello 441, que comenzó a las 14.45.
Los procedimientos formaban parte de la investigación sobre un presunto sistema de recaudación ilegal que dio origen al expediente. En el caso del departamento de Recoleta, el material audiovisual y las fotografías tomadas durante el operativo fueron resguardados y posteriormente entregados a la autoridad judicial.
La fiscal de juicio Fabiana León solicitó la exhibición de las imágenes durante la audiencia para incorporarlas al desarrollo del proceso y contrastarlas con otros elementos y declaraciones que forman parte de la causa.
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