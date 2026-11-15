El triple crimen de Florencio Varela conmocionó al país por el nivel de violencia extrema hacia las víctimas.

Cómo fue el triple crimen de Florencio Varela

El viernes 19 de septiembre de 2025, Morena Verdi (20 años), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) se subieron a una camioneta creyendo que iban a una fiesta donde les iban a pagar 300 dólares a cada una, pero todo se trató de un engaño. En la vivienda ubicada sobre la calle Chañar 702, en el barrio Villa Vatteone, Florencio Varela, las torturaron con la intención de que dijeran dónde estaba la droga que se había robado y, luego, asesinadas.

Sus cuerpos fueron encontrados cinco días después, enterrados en el patio de dicho inmueble abandonado. Las autopsias confirmaron que Lara fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada, quemaduras y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte.

Acerca de Morena, el Cuerpo Médico Forense expuso que falleció por un shock neurogénico producto de una estrangulación. Además, se confirmó que presentaba más lesiones en el cuerpo, sumado a una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello. Y en el caso de Brenda, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo y también presentaba heridas cortantes y fracturas en varias partes del cuerpo, algunas provocadas antes de su fallecimiento.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos fueron transmitidas en directo a través de una red social, en un grupo cerrado en el que había 4 5 personas conectadas.