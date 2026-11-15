Abel Josuel Taya Humpire fue capturado en un distrito de Lima. Está sospechado de ser el supuesto custodio de otro de los arrestados por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
La causa por el triple crimen de Florencio Varela sumó otro detenido en las últimas horas. Se trata de Abel Josuel Taya Humpire, un ciudadano peruano de 32 años que era buscado por la Justicia argentina por su presunta participación en los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El arresto se produjo en el distrito de Santa Anita, ubicado en Lima, gracias a un operativo coordinado entre la Policía Federal Argentina (PFA) y efectivos peruanos, a través de Interpol. El hombre, apodado "Abel T", tenía un pedido de captura pendiente.
De acuerdo con los investigadores, Taya Humpire habría participado junto con otros integrantes de la organización narco en el triple crimen ocurrido en septiembre de 2025, que conmocionó a la opinión pública, por la saña de los asesinatos.
Una de las primeras detenidas en la causa, Celeste González Guerrero, lo había identificado en su declaración como el supuesto custodio de Luis Valverde Rodríguez, conocido como “Papá”. Precisamente, Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, detenido en el Penal de Ezeiza, y señalado por la Justicia como uno de los presuntos jefes de la estructura narco investigada.
El viernes 19 de septiembre de 2025, Morena Verdi (20 años), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) se subieron a una camioneta creyendo que iban a una fiesta donde les iban a pagar 300 dólares a cada una, pero todo se trató de un engaño. En la vivienda ubicada sobre la calle Chañar 702, en el barrio Villa Vatteone, Florencio Varela, las torturaron con la intención de que dijeran dónde estaba la droga que se había robado y, luego, asesinadas.
Sus cuerpos fueron encontrados cinco días después, enterrados en el patio de dicho inmueble abandonado. Las autopsias confirmaron que Lara fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada, quemaduras y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte.
Acerca de Morena, el Cuerpo Médico Forense expuso que falleció por un shock neurogénico producto de una estrangulación. Además, se confirmó que presentaba más lesiones en el cuerpo, sumado a una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello. Y en el caso de Brenda, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático por traumatismos graves de cráneo y también presentaba heridas cortantes y fracturas en varias partes del cuerpo, algunas provocadas antes de su fallecimiento.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos fueron transmitidas en directo a través de una red social, en un grupo cerrado en el que había 4 5 personas conectadas.