Virrey del Pino: es futbolista, quiso separar una pelea y fue baleado en una de sus piernas

Se trata de Rodrigo Díaz, que juega en San Martín de Burzaco. Fue operado de urgencia y continúa internado en Ramos Mejía. Su familia solicita donantes de sangre para acompañar su recuperación.
Rodrigo Díaz, futbolista de San Martín de Burzaco, atraviesa un delicado momento de salud, luego de recibir un disparo en una de sus piernas cuando intentaba separar una pelea en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. El hecho, que trascendió en las últimas horas, ocurrió el lunes 9 de noviembre y provocó que el delantero fuera trasladado de urgencia a un centro médico.
De acuerdo con los testimonios, Díaz se encontraba en medio de un conflicto entre personas conocidas y decidió intervenir para calmar la situación y separar a quienes estaban peleando. Sin embargo, durante el altercado recibió un balazo en la parte posterior del muslo izquierdo, a la altura del isquiotibial.
La gravedad de la lesión obligó a los médicos a realizarle una intervención quirúrgica de urgencia. El proyectil ingresó por la zona posterior de la pierna y salió por la parte interna, por lo que el futbolista permanece bajo observación y seguimiento médico.
Actualmente, Díaz se encuentra internado en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, donde continúa con su recuperación. Los profesionales no descartan que deba someterse a una segunda operación.
En medio de la preocupación por su estado de salud, el propio jugador utilizó sus redes sociales para pedir donantes de sangre y compartir los datos del establecimiento en el que permanece alojado.
"Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!", escribió en una historia de Instagram, con el objetivo de conseguir la colaboración de quienes puedan acercarse.