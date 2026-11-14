Virrey del Pino: es futbolista, quiso separar una pelea y fue baleado en una de sus piernas

En medio de la preocupación por su estado de salud, el propio jugador utilizó sus redes sociales para pedir donantes de sangre y compartir los datos del establecimiento en el que permanece alojado.

"Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!", escribió en una historia de Instagram, con el objetivo de conseguir la colaboración de quienes puedan acercarse.