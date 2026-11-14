Sobreseyeron al bombero detenido en Palermo durante la visita del papa León XIV

La jueza María Servini tomó la decisión luego de una pericia que determinó que el joven no comprendía la criminalidad de los hechos que se le atribuían y dispuso que realice un tratamiento ambulatorio
La jueza federal María Servini sobreseyó a Tomás Natenzon, el bombero que había sido detenido en Palermo durante el operativo por la visita del papa León XIV, luego de que una pericia médica concluyera que no comprendía la criminalidad de sus actos. La resolución fue firmada este viernes y estableció que el joven deberá realizar un tratamiento ambulatorio.
La decisión se tomó después de que el Cuerpo Médico Forense entregara el resultado de una evaluación que determinó que Natenzon podía comprender lo que sucedía, pero no la criminalidad de los hechos que se le atribuían. Un estudio interdisciplinario realizado previamente en el Hospital Borda había llegado a conclusiones coincidentes sobre su situación de salud mental.
Tras el sobreseimiento, la intervención quedó en manos de la Justicia Civil, que deberá realizar el seguimiento de su situación y controlar el cumplimiento del tratamiento dispuesto por la magistrada.
El episodio ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron a Natenzon durante un control en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde se preparaba el operativo de seguridad por la visita del Pontífice.
En ese momento, el joven circulaba en una moto con una patente que simulaba ser oficial, documentación presuntamente apócrifa, equipos de comunicación y una sirena policial falsa.
Luego del procedimiento, Servini había ordenado su detención y un allanamiento en su domicilio. Durante el operativo se secuestraron distintos elementos, entre ellos dispositivos de radiofrecuencia, computadoras y un arma de fuego.
La resolución de la jueza se basó en los resultados de las evaluaciones médicas, que señalaron que los problemas de salud mental de Natenzon incidían en su capacidad para comprender la criminalidad de los hechos investigados.
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