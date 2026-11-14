Sobreseyeron al bombero detenido en Palermo durante la visita del papa León XIV

En ese momento, el joven circulaba en una moto con una patente que simulaba ser oficial, documentación presuntamente apócrifa, equipos de comunicación y una sirena policial falsa.

Luego del procedimiento, Servini había ordenado su detención y un allanamiento en su domicilio. Durante el operativo se secuestraron distintos elementos, entre ellos dispositivos de radiofrecuencia, computadoras y un arma de fuego.

La resolución de la jueza se basó en los resultados de las evaluaciones médicas, que señalaron que los problemas de salud mental de Natenzon incidían en su capacidad para comprender la criminalidad de los hechos investigados.