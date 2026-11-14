Los investigadores habían localizado una vivienda que los acusados alquilaban desde hacía aproximadamente dos semanas. También habían identificado un vehículo con pedido de captura por su presunta participación en un robo calificado.

Con esa información, los policías montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la propiedad y aguardaron la salida de los sospechosos para concretar las detenciones.

Cuando los efectivos intentaron interceptarlos, los hombres trataron de escapar corriendo y se produjo un intercambio de disparos. Finalmente, los cuatro fueron reducidos, esposados y quedaron bajo custodia policial.

Un disparo cuando el operativo había terminado

Según la reconstrucción inicial, el episodio fatal ocurrió cuando los sospechosos ya estaban detenidos y los agentes aguardaban instrucciones de la fiscalía para continuar con el procedimiento.

En esas circunstancias se escuchó una detonación que sorprendió a los efectivos. El proyectil habría salido del arma reglamentaria del jefe interino de la Estación de Policía Comunal de Chascomús e impactó directamente en el pecho de Colarusso.

El sargento sufrió una herida de gravedad en el tórax que le provocó la muerte.

Un accidente

Aunque los primeros testimonios apuntan a un disparo accidental, todavía no existe una explicación oficial sobre la mecánica del hecho. Los investigadores buscan establecer si hubo una manipulación negligente del arma y en qué circunstancias se produjo la detonación.

La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Chascomús.

Debido a que el episodio involucra a integrantes de la Policía bonaerense, la Policía Federal Argentina quedó a cargo de las actuaciones para garantizar la investigación.

El jefe policial involucrado fue pasado a disponibilidad e imputado por homicidio culposo, aunque hasta el momento no se ordenó su detención.

La autopsia al cuerpo de Colarusso estaba prevista para este sábado en Lomas de Zamora. Sus resultados, junto con las pericias balísticas y los testimonios de los policías presentes, serán fundamentales para reconstruir la secuencia.

Conmoción por la muerte del sargento

Colarusso había nacido en General Belgrano y actualmente residía en Ranchos, localidad del partido de General Paz, ubicada a menos de 30 kilómetros de Chascomús.

Desde hacía aproximadamente un año prestaba servicio en el Destacamento de Seguridad Vial de Lezama, donde su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre sus compañeros.

La Subsecretaría de Seguridad y Defensa Civil de ese municipio difundió un comunicado para expresar su pesar por la muerte del efectivo.

"Con profundo pesar, lamentamos el fallecimiento del sargento Federico Colarusso, efectivo del Destacamento de la Policía de Seguridad Vial Lezama", señalaron desde el organismo.

En el mensaje, firmado por la titular del área, Pamela Ferreyra, también expresaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de servicio.