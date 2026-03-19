Caso Yectafer: condenas de hasta 8 años y $1.030 millones en indemnizaciones por el medicamento adulterado

El tribunal, además, absolvió a varios imputados por distintos delitos y declaró extinguida por prescripción una causa conexa vinculada a la comercialización ilegal de otro medicamento.

Una maniobra organizada

Durante el juicio se acreditó la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, que fue falsificado para imitar el producto original elaborado por AstraZeneca. Los peritajes determinaron que contenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada, además de alteraciones en el pH y la densidad.

Para la fiscalía, el caso dejó en evidencia el funcionamiento de una estructura criminal organizada destinada a falsificar y distribuir medicamentos en el mercado formal. “No se trató de un hecho aislado, sino de una organización con roles definidos”, sostuvo Osorio, quien además remarcó el “gravísimo daño a la salud pública”.

El tribunal dio por acreditados tres homicidios culposos: los de Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26) y Paulina Álvarez (35), quienes murieron tras recibir el medicamento adulterado. Según la acusación, las víctimas sufrieron fallas hepáticas severas.

En el caso de Luciana Giménez, que cursaba un embarazo de 22 semanas, debió ser sometida a una cesárea de urgencia: su hijo nació sin vida y ella falleció pocos días después.

La investigación original había contemplado más víctimas, pero durante el juicio se ajustaron los cargos a los casos finalmente probados.

Indemnizaciones y alcance del caso

El fallo estableció un esquema de reparación económica: $450 millones para la familia de una de las víctimas fatales (embarazada), $300 millones para otra familia y entre $10 y $20 millones para quienes sufrieron lesiones, con intereses a calcular desde la sentencia.

Además, se reveló que otros acusados no llegaron al juicio por haber fallecido durante el proceso, entre ellos quienes habrían sido el jefe y el organizador de la estructura que montó el laboratorio clandestino donde se produjo el medicamento adulterado.

El caso Yectafer se consolidó así como uno de los antecedentes más graves en Argentina en materia de medicamentos falsificados, al exponer fallas estructurales en los controles y el impacto directo de estas maniobras sobre la salud pública.