Crimen de Agostina Vega: habló la mujer que le prestó el auto a Claudio Barrelier

La mujer expresó además las consecuencias personales que le generó quedar vinculada al caso. "Por el solo hecho de pedirme un auto me arruinó la vida", sostuvo. También señaló que sus hijos se encuentran afectados por la situación y aseguró que nunca imaginó que Barrelier pudiera estar involucrado en un crimen de semejante magnitud.

La ex pareja de Claudio Barrelier afirma que no tiene nada que esconder y pide justicia

Soledad reveló que sabía que el acusado había estado preso, aunque aseguró que desconocía los motivos. En ese sentido, se refirió a la denuncia presentada por una expareja de Barrelier en 2025 por privación ilegítima de la libertad. "Nunca me imaginé esto", lamentó al recordar el tiempo que compartieron en pareja.

La expareja del detenido remarcó que se puso a disposición de los investigadores apenas tomó conocimiento del caso y negó cualquier participación en los hechos. "No tengo nada que esconder. Quiero que esa familia tenga paz. Él tiene que decir la verdad", afirmó. También aclaró que el vehículo solo fue utilizado durante el lunes y rechazó versiones que indicaban que había permanecido más tiempo en manos del sospechoso.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre la reconstrucción del crimen. Según la hipótesis del fiscal Raúl Garzón, Agostina habría sido asesinada pocas horas después de llegar a la vivienda de Barrelier, ubicada en el barrio Cofico. Las cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando al domicilio el sábado 23 de mayo por la noche, en la última imagen conocida de la adolescente con vida.

Los registros posteriores muestran al acusado retirándose solo de la casa y, días después, cargando distintos recipientes en el Ford Ka. Los investigadores creen que utilizó conservadoras y otros contenedores para trasladar los restos de la víctima hasta el descampado donde fueron hallados tras varios días de búsqueda.

La identificación del cuerpo fue realizada por el padre de Agostina, Gabriel Vega, a partir de objetos personales y una marca de nacimiento. Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la adolescente murió por ahorcamiento y que habría sido víctima de abuso sexual antes de ser asesinada. La Fiscalía aguarda ahora estudios complementarios para determinar con precisión las circunstancias del crimen.

Barrelier permanece detenido como único acusado en la causa. Los investigadores continúan analizando pruebas, peritajes y registros de cámaras para establecer toda la secuencia de los hechos y determinar si existió participación de otras personas en el femicidio que conmociona a Córdoba.