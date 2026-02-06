Miramar: Detuvieron al acusado de abuso sexual sobre una adolescente de 16 años

La causa está a cargo del fiscal Rodolfo Moure, quien ordenó una serie de medidas para dar con el agresor. En la investigación intervino el equipo de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI Mar del Plata junto con la SDDI Miramar, que desplegó un trabajo intensivo desde el momento en que se denunció el hecho.

Según informaron fuentes del caso, la investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, inspecciones en el sector costero, entrevistas a comerciantes, cuidacoches y personal de balnearios, además del relevamiento de testimonios de posibles testigos. También se solicitaron registros de llamadas al 911 y material fílmico aportado por particulares.

Con el avance de las pesquisas, se descartaron varios sospechosos iniciales y se logró precisar el perfil del presunto agresor. Un testigo clave reconoció al acusado a partir de imágenes oficiales, lo que permitió intensificar las tareas de seguimiento y vigilancia.

Finalmente, tras la orden de detención emitida por la Justicia, el hombre fue localizado y detenido en la vía pública, a pocos metros del domicilio de familiares, en el barrio Marines de Miramar.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando la víctima, una adolescente turista oriunda de Recoleta, se encontraba junto a un amigo. De acuerdo a la denuncia, ambos fueron interceptados por un hombre armado con un cuchillo o navaja, quien los amenazó y los obligó a dirigirse hacia una zona alejada de los balnearios, en la intersección de la Costanera y la calle 33.

En ese lugar, el agresor abusó sexualmente de la joven y luego forcejeó con el otro adolescente, a quien le robó los teléfonos celulares para impedir que pidieran ayuda. Tras el ataque, escapó a pie.

La víctima fue asistida en el hospital municipal de Miramar y quedó bajo la contención de un equipo interdisciplinario especializado, mientras la investigación continúa en curso.