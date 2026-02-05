Asesinaron a puñaladas a un jubilado dentro de su casa en San Isidro

Según las pericias y la autopsia, el ataque fue directo y el hombre falleció en el primer piso de su vivienda. La casa estaba revuelta y la puerta trasera abierta, pero no se registraron ingresos forzados por el frente.

Investigación y detenciones

El sistema de monitoreo del Municipio detectó a dos hombres y a una mujer caminando de manera sospechosa cargando mochilas y bolsas, cerca de las 0:45. La Patrulla Municipal los interceptó, pero los tres intentaron escapar. Dos huyeron hacia la avenida Tomkinson y uno fue detenido en la zona. Durante la fuga, los delincuentes descartaron una mochila que contenía documentación de la víctima.

tm0ZCWn2Q_720x0__1 El frente de la casa donde Víctor Emilio Cocozza (72) fue asesinado.

Uno de los sospechosos trasladado a la comisaría 7 de San Isidro tiene antecedentes por robo simple. La otra implicada, una joven de 23 años, fue entregada por su familia a las autoridades. El tercero sigue prófugo.

Cómo ocurrió el ataque

La víctima abrió la puerta a los delincuentes, que lo sorprendieron dentro de su domicilio y le robaron pertenencias antes de atacarlo. Según fuentes policiales, al revisar la casa encontraron signos de forcejeo y objetos tirados por el suelo.

t1c5I73F4_1256x620__1 Los elementos que la Policía encontró dentro de la mochila secuestrada a uno de los detenidos.

El caso sigue bajo investigación. Las autoridades buscan identificar al tercer implicado y confirmar si los objetos robados fueron recuperados. El hecho generó preocupación en la zona, donde vecinos destacaron la rapidez con la que el sistema de cámaras permitió actuar.