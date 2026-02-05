Asesinaron a puñaladas a un jubilado dentro de su casa en San Isidro

Un hombre de 72 años fue atacado por al menos tres delincuentes en su domicilio. Las cámaras municipales ayudaron a identificar a los sospechosos y encontraron la evidencia que llevó a la detención de dos de ellos.
Un jubilado fue asesinado en su casa de la calle Jacinto Díaz al 1200, a pocas cuadras del Hipódromo de San Isidro, durante la madrugada de este jueves. La víctima recibió al menos dos puñaladas con un arma blanca.
Según las pericias y la autopsia, el ataque fue directo y el hombre falleció en el primer piso de su vivienda. La casa estaba revuelta y la puerta trasera abierta, pero no se registraron ingresos forzados por el frente.
El sistema de monitoreo del Municipio detectó a dos hombres y a una mujer caminando de manera sospechosa cargando mochilas y bolsas, cerca de las 0:45. La Patrulla Municipal los interceptó, pero los tres intentaron escapar. Dos huyeron hacia la avenida Tomkinson y uno fue detenido en la zona. Durante la fuga, los delincuentes descartaron una mochila que contenía documentación de la víctima.
Uno de los sospechosos trasladado a la comisaría 7 de San Isidro tiene antecedentes por robo simple. La otra implicada, una joven de 23 años, fue entregada por su familia a las autoridades. El tercero sigue prófugo.
La víctima abrió la puerta a los delincuentes, que lo sorprendieron dentro de su domicilio y le robaron pertenencias antes de atacarlo. Según fuentes policiales, al revisar la casa encontraron signos de forcejeo y objetos tirados por el suelo.
El caso sigue bajo investigación. Las autoridades buscan identificar al tercer implicado y confirmar si los objetos robados fueron recuperados. El hecho generó preocupación en la zona, donde vecinos destacaron la rapidez con la que el sistema de cámaras permitió actuar.