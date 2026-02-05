Policiales |

Asesinaron a puñaladas a un jubilado dentro de su casa en San Isidro

Un hombre de 72 años fue atacado por al menos tres delincuentes en su domicilio. Las cámaras municipales ayudaron a identificar a los sospechosos y encontraron la evidencia que llevó a la detención de dos de ellos.

Un jubilado fue asesinado en su casa de la calle Jacinto Díaz al 1200, a pocas cuadras del Hipódromo de San Isidro, durante la madrugada de este jueves. La víctima recibió al menos dos puñaladas con un arma blanca.

Según las pericias y la autopsia, el ataque fue directo y el hombre falleció en el primer piso de su vivienda. La casa estaba revuelta y la puerta trasera abierta, pero no se registraron ingresos forzados por el frente.

Embed - Asesinan a un hombre de 70 años en su casa de San Isidro durante un robo: así escapaban los ladrones

Investigación y detenciones

El sistema de monitoreo del Municipio detectó a dos hombres y a una mujer caminando de manera sospechosa cargando mochilas y bolsas, cerca de las 0:45. La Patrulla Municipal los interceptó, pero los tres intentaron escapar. Dos huyeron hacia la avenida Tomkinson y uno fue detenido en la zona. Durante la fuga, los delincuentes descartaron una mochila que contenía documentación de la víctima.

tm0ZCWn2Q_720x0__1
El frente de la casa donde Víctor Emilio Cocozza (72) fue asesinado.

El frente de la casa donde Víctor Emilio Cocozza (72) fue asesinado.

Uno de los sospechosos trasladado a la comisaría 7 de San Isidro tiene antecedentes por robo simple. La otra implicada, una joven de 23 años, fue entregada por su familia a las autoridades. El tercero sigue prófugo.

Cómo ocurrió el ataque

La víctima abrió la puerta a los delincuentes, que lo sorprendieron dentro de su domicilio y le robaron pertenencias antes de atacarlo. Según fuentes policiales, al revisar la casa encontraron signos de forcejeo y objetos tirados por el suelo.

t1c5I73F4_1256x620__1
Los elementos que la Policía encontró dentro de la mochila secuestrada a uno de los detenidos.

Los elementos que la Policía encontró dentro de la mochila secuestrada a uno de los detenidos.

ADEMÁS: Pilar: dejó a su nieto encerrado en una camioneta y un policía lo rescató

El caso sigue bajo investigación. Las autoridades buscan identificar al tercer implicado y confirmar si los objetos robados fueron recuperados. El hecho generó preocupación en la zona, donde vecinos destacaron la rapidez con la que el sistema de cámaras permitió actuar.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados