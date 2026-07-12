Mataron a un joven de 20 años en Córdoba durante los festejos por el triunfo del seleccionado

Horas después del homicidio, los amigos lo recordaron con dolor en las redes sociales. "Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mandanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita", fue uno de los mensajes de despedida.

"Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre", continuó el posteo.

El crimen ocurrido en San Francisco se sumó a otro hecho violento ocurrido días atrás en la localidad bonaerense de Cañuelas durante los festejos por la victoria contra Egipto. Allí, un hombre de 48 años murió tras recibir un golpe en la cabeza y por el hecho hay tres detenidos, entre ellos un menor.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos del Grupo Táctico de Operaciones analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y otros videos concedidos por testigos, los cuales resultaron fundamentales para concretar los arrestos de “L.D.C.” (16) y “R.G.G.” (19).

Se trata de dos nuevos imputados por el supuesto homicidio en riña de Franco De Pauli. El primer detenido había sido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, que posee antecedentes por robo. El violento episodio quedó registrado en distintos videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de Cañuelas.