Mataron a un joven de 20 años en Córdoba durante los festejos por el triunfo del seleccionado

La víctima fue identificada como Matías Ochonga. El crimen se produjo en pleno centro de la ciudad de San Francisco y el atacante logró huir. La víctima tenía antecedentes penales y la Justicia investiga un posible ajuste de cuentas.
Un joven de 20 años fue asesinado de tres disparos por la espalda en Córdoba mientras festejaba el triunfo de la Selección contra Suiza 3 a 1, que significó el pasaporte a las semifinales del Mundial 2026.
El hecho se produjo en pleno centro de la ciudad de San Francisco, donde el atacante le disparó a quemarropa a Matías Gerardo Ochonga y, luego, escapó entre cientos de personas. La víctima tenía antecedentes penales, había salido de la cárcel días atrás y cumplía libertad condicional, según informó el sitio La Voz de San Justo.
Tras el ataque, efectivos policiales y un servicio de emergencias médicas acudieron al lugar y constataron el fallecimiento. En ese momento hubo momentos de tensión entre la Policía y quienes se vieron conmocionados por el asesinato ocurrido en la intersección de 25 de Mayo y Libertador Norte.
Una de las hipótesis principales apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque la Fiscalía interviniente busca reunir más pruebas para determinar el móvil del crimen e identificar al autor de los disparos. Ochonga tenía residencia en la localidad santafesina de Frontera y había sido privado de su libertad por el delito de robo calificado.
Horas después del homicidio, los amigos lo recordaron con dolor en las redes sociales. "Mi Lokito, nos dejaste solos. Espero que allá arriba estés con la persona que más amabas y que estén los dos juntos. Mandanos fuerzas, mi Lokito, mandale fuerzas a tu hermano que las re necesita", fue uno de los mensajes de despedida.
"Esto no es una despedida, hermano, es un hasta pronto. Ya volveremos a tomar una coca. Todavía no caigo, hermano, fue todo muy rápido y doloroso. Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente, Matías, por siempre", continuó el posteo.
El crimen ocurrido en San Francisco se sumó a otro hecho violento ocurrido días atrás en la localidad bonaerense de Cañuelas durante los festejos por la victoria contra Egipto. Allí, un hombre de 48 años murió tras recibir un golpe en la cabeza y por el hecho hay tres detenidos, entre ellos un menor.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos del Grupo Táctico de Operaciones analizaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y otros videos concedidos por testigos, los cuales resultaron fundamentales para concretar los arrestos de “L.D.C.” (16) y “R.G.G.” (19).
Se trata de dos nuevos imputados por el supuesto homicidio en riña de Franco De Pauli. El primer detenido había sido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, que posee antecedentes por robo. El violento episodio quedó registrado en distintos videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de Cañuelas.