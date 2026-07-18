Confirmaron la prisión preventiva del policía acusado de matar a Juan Cruz Leal

Respecto de la reacción de los familiares de Leal, Biondi señaló que "la familia está conforme por ahora" con el avance de la causa.

Al dictar la prisión preventiva, el juez Ricardo Fraga había considerado que existían "indicios vehementes y elementos de convicción suficientes" para atribuirle a Gómez, en esta etapa del proceso, los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad y mediante el uso de un arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio agravada. En esa misma resolución también rechazó los pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria formulados por la defensa.

Cómo fue el crimen

El hecho ocurrió cuando Leal circulaba en moto junto a un amigo por Ituzaingó. Según el acompañante de la víctima, el policía abrió fuego sin mediar palabra. Gómez, en cambio, declaró que ambos jóvenes habían intentado asaltarlo. Desde el inicio de la investigación, la familia de Leal sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil y realizó diversas movilizaciones para reclamar justicia.