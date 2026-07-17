Grooming: condenan al gimnasta Federico Molinari por acosar a una menor

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, quien pidió la elevación a juicio oral y público.

Según la causa, Molinari habría enviado mensajes sugestivos a la joven a través de redes sociales, algunos de ellos solicitándole que activara el “modo efímero” de Instagram, que borra automáticamente los mensajes enviados.

Entre los textos rescatados figuran frases como: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía” y “¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo”.

La víctima abandonó la actividad deportiva en 2021 y, tras comenzar un tratamiento psicológico, relató los motivos que la llevaron a dejar el entrenamiento. A partir de ahí, su madre decidió avanzar con la denuncia formal.

Entre las pruebas presentadas figuran capturas de pantalla de conversaciones mantenidas entre Molinari y la joven, que formarían parte central del expediente judicial.

El deportista, de 41 años, fue el primer argentino en llegar a una final olímpica en anillas, donde obtuvo el octavo puesto en Londres 2012. Además, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.