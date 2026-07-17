Detuvieron a un adolescente de 16 años acusado de matar a cuchilladas a su tío

La víctima, de 39 años, murió tras una pelea familiar ocurrida en el sur del Gran Buenos Aires. El sospechoso presentaba cortes en las manos y los brazos.
Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de asesinar a cuchilladas a su tío, Rodolfo Miguel Gorosito, de 39 años, durante una pelea familiar ocurrida el jueves en la localidad de Florencio Varela, enel sur del conurbano bonaerense.
El hecho se produjo durante la mañana en la intersección de Joaquín V. González y Pehuajó y salió a la luz luego de un llamado al 911. Al llegar al lugar, efectivos del Comando Patrulla encontraron el cuerpo del hombre tendido boca arriba sobre el asfalto, a pocos metros de la vivienda de su ex cuñada.
Peritos de la Policía Científica realizaron las primeras tareas sobre la escena y determinaron que Gorosito presentaba heridas de arma blanca en la zona del estómago, compatibles con un ataque con cuchillos.
A partir de los testimonios y los datos recolectados en la investigación, los agentes detuvieron poco después al sobrino de la víctima, un adolescente que tenía lesiones cortantes en las manos y en uno de los brazos, y que luego fue trasladado a la comisaría cuarta del distrito.
Durante el procedimiento en la vivienda de la mujer, los policías secuestraron tres cuchillos de cocina, una varilla de hierro y una bicicleta que, según los investigadores, era utilizada por el hombre asesinado.
Además, los uniformados incautaron un teléfono celular que pertenecería a Gorosito y que será incorporado a la causa para intentar reconstruir las circunstancias del crimen.
La investigación quedó en manos de María Virginia Nieva, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y de la jueza de Garantías del Joven Elizabeth Cervoni. El expediente fue caratulado provisoriamente como “Homicidio” mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas sobre el enfrentamiento familiar que terminó con la muerte del hombre de 39 años.