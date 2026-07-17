Detuvieron a un adolescente de 16 años acusado de matar a cuchilladas a su tío

Durante el procedimiento en la vivienda de la mujer, los policías secuestraron tres cuchillos de cocina, una varilla de hierro y una bicicleta que, según los investigadores, era utilizada por el hombre asesinado.

Además, los uniformados incautaron un teléfono celular que pertenecería a Gorosito y que será incorporado a la causa para intentar reconstruir las circunstancias del crimen.

La investigación quedó en manos de María Virginia Nieva, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y de la jueza de Garantías del Joven Elizabeth Cervoni. El expediente fue caratulado provisoriamente como “Homicidio” mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas sobre el enfrentamiento familiar que terminó con la muerte del hombre de 39 años.