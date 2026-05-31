Conmoción por el crimen de Agostina Vega: los mensajes de Lali Espósito, Ángela Torres y otras figuras que reclamaron Justicia

Agostin Vega Lali Espósitvo

Ángela Torres eligió publicar una extensa reflexión sobre la violencia de género y la responsabilidad social frente a estos hechos. “Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. a pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar. No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que le dan a sus hijos”, escribió la cantante, indignada.

Angela Torrea Agostina Vega

Otra de las reacciones más contundentes fue la de Nazarena Vélez, quien apuntó contra distintos sectores por la situación. En sus redes alzó la voz: “Ayer también apareció muerta otra adolescente en Misiones. Encontraron el cuerpo de Agostina en un descampado. Hijos de la re mil yuta. Las vidas de las pibas, nuestras vidas no valen nada. Todos cómplices, los jueces y fiscales que liberaron a este tipo hace un año, el poder político que lo apaña y protege. Justicia”.

Dolores Fonzi también se sumó al reclamo colectivo y vinculó el caso con la histórica consigna de Ni Una Menos. La actriz lanzó una contundente frase: “Encontraron asesinada a Agostina. El horror no para. Ni Una Menos es un grito urgente, para pasarnos todos los pueblos hasta que dejen de matarnos. Este 3J nos vemos en las calles!”.

A los mensajes se agregaron expresiones de otras referentes del medio artístico. Julieta Díaz publicó: “No aparecemos muertas, nos matan. Justicia por Agostina”, mientras que Georgina Barbarossa compartió: “¿Cuántas Agostinas más? ¿Las mujeres marchan y las reprimen? Basta. Justicia para Agostina. Vivas, libres y sin miedo nos queremos”.

Por su parte, Cinthia Fernández compartió una foto de la menor junto al mensaje: “Qué tremendo este caso, qué tristeza”.

Dolores Fonzi Agostina Vega

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia cordobesa. El cuerpo fue encontrado este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, luego de varios días de búsqueda. La principal hipótesis apunta a Claudio Barrelier, de 33 años, único detenido en la causa y señalado como principal sospechoso.

De acuerdo con los investigadores, la adolescente había sido llevada hasta la vivienda del acusado mediante un remís que él mismo pagó. La pesquisa sostiene que la menor fue engañada con la promesa de buscar un regalo para su madre y que confiaba en el hombre por haber mantenido anteriormente una relación con ella.

Este miércoles 3 de junio se llevará a cabo otra marcha histórica por el Ni Una Menos, a 11 años de la primera manifestación, y el caso de la niña de 14 años será, sin dudas, el foco de atención para reclamar justicia y respuestas por la vida que le arrebataron.