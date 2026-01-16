Conmoción en Recoleta: encuentran muertos a una mujer y su hijo en un hotel

El hallazgo se produjo en el hotel Ker, ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1300, luego de que el gerente del establecimiento alertara a la Policía al notar que los huéspedes no habían realizado el check-out ni respondían a los llamados desde la habitación. Al ingresar, el personal encontró a la mujer y al niño sin vida en el interior de la bañera.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, no se detectaron signos de violencia ni ingresos forzados, y la habitación no se encontraba revuelta. Ante esa situación, efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de la Unidad Criminalística trabajaron en el lugar para realizar los primeros peritajes.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7. Ambos eran argentinos y residían en el barrio Independencia, en la localidad bonaerense de González Catán. Yurka era docente y había trabajado en distintas instituciones educativas, entre ellas la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

Los pedidos de busqueda antes de el trágico final

El ex marido de la mujer se presentó en el hotel tras conocerse el hallazgo y fue acompañado por personal policial al ingresar al lugar. Asimismo, el gerente y empleados del hotel deberán prestar declaración en el marco de la investigación.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, conducida por Laura Belloqui, que dispuso labrar actuaciones por averiguación de causales de muerte mientras se aguardan los resultados de las pericias para determinar qué ocurrió dentro de la habitación.