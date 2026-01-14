Horror en Tucumán: dos menores asesinaron a un joven durante un asalto

Un joven de 21 años fue asesinado durante un violento asalto ocurrido en la madrugada del lunes en la ciudad tucumana de Alderetes. Por el crimen fueron detenidos dos adolescentes de 16 y 17 años, identificados a partir de las imágenes captadas por cámaras de seguridad que registraron el robo y el posterior homicidio.

El hecho se produjo minutos después de las 2 de la mañana del lunes, en el barrio Julio Abraham. La víctima, identificada como Rodrigo Joaquín Ibarra, se encontraba en la vereda de la casa de un amigo cuando dos jóvenes llegaron al lugar en una motocicleta negra de baja cilindrada. Uno de ellos descendió, exhibió un arma de fuego y le exigió sus pertenencias. Tras entregar una bolsa que llevaba, el asaltante regresó sobre sus pasos y le disparó a quemarropa en la cabeza antes de huir junto a su cómplice.

Ibarra fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde murió cerca de las 5 de la mañana como consecuencia de la gravedad de la herida. La causa fue caratulada como homicidio agravado criminis causae y quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria. Las grabaciones de las cámaras, que se viralizaron en redes sociales, resultaron clave para la rápida identificación y detención de los sospechosos.

En una audiencia solicitada por el Ministerio Público Fiscal, se formalizó la investigación y se dictaron medidas cautelares. El juez interviniente ordenó el alojamiento de los dos imputados en el Instituto Roca por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la causa bajo la supervisión de la fiscal María del Carmen Reuter.