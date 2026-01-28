Nueva acusación contra Nucleoeléctrica por sobreprecios

Según el gremio, la compañía habría adquirido un software de gestión administrativa SAP S/4HANA por siete millones de dólares, cuando su valor de mercado rondaría los 600 mil. De confirmarse, se trataría de un sobreprecio superior al 1000%. Ante esta situación, ATE solicitó la cancelación inmediata de la compra y reclamó una auditoría que analice el procedimiento.

Reidel, economista y ex integrante del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, se consolidó en el último año como un asesor clave del Gobierno en áreas estratégicas, en particular en el sector energético y nuclear, con un perfil técnico alto y fuerte impronta ideológica dentro de La Libertad Avanza.

Otra denuncia

La nueva acusación se suma a una denuncia previa por un presunto sobreprecio del 140% en un contrato con la empresa Limpiolux S.A. para servicios de limpieza en las centrales Atucha I y II. Ese expediente se originó tras una licitación que elevaba de manera significativa los costos habituales del organismo, sin fundamentos técnicos aparentes.

A partir de ese proceso, el encargado de planta de ambas centrales, Juan Pablo Nolasco Sáenz, elevó una presentación ante el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica en la que advirtió sobre intentos de reformular informes técnicos ya emitidos y pedidos explícitos para “justificar” económicamente ofertas más caras. En su escrito también mencionó intervenciones de áreas sin competencia directa y llamados reiterados con carácter de urgencia.

Tras conocerse esa denuncia, el directorio de la empresa resolvió frenar la licitación y apartar de sus cargos al gerente general, Marcelo Famá, y al gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos designados por Reidel y considerados de su confianza. La decisión dejó al descubierto una fuerte interna en la conducción de Nucleoeléctrica.