Entre Ríos: el gobernador Rogelio Frigerio denunció que lo espían

El episodio fue confirmado a través de un comunicado oficial. “Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas”, indicaron en el escrito.

Embed

Por su parte, la administración provincial presentó una denuncia penal y ordenó el inicio de una investigación administrativa interna.

“Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, expresaron en el comunicado.

Mientras que subrayaron que la investigación estará abocada a establecer la identidad de los responsables, el tiempo que estuvieron instalados los aparatos en las oficinas y qué se hizo con la información obtenida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frigeriorogelio/status/2014065454902337779&partner=&hide_thread=false Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría general de la provincia.



Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes.



En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la… pic.twitter.com/fSoCceyGWo — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 21, 2026

En su cuenta personal de X, el gobernador Frigerio ratificó la denuncia. “En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian”, escribió. Y concluyó: “No nos van a frenar en los cambios y transformaciones que iniciamos en diciembre de 2023″.

Poco después, el PRO repudió el hecho a través de una publicación en su cuenta oficial de X y se solidarizaron con el gobernador.

“Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. Nuestro total respaldo a Rogelio Frigerio por denunciar el espionaje ilegal y avanzar con las investigaciones. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables”, expresaron.