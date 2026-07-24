Escapó desnuda por una ventana luego de ser amenazada con un arma por su pareja

Tras recibir las primeras atenciones, una ambulancia la trasladó al Hospital Zonal para realizarle estudios complementarios. Una vez finalizada la asistencia médica, la víctima se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia penal contra su pareja.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvia Jaime Luna, quien ordenó la localización y detención de Gustavo Daniel Santillán. Mientras continúan las tareas para encontrar al sospechoso, también se busca el arma de fuego con la que habría amenazado a la mujer durante el ataque.