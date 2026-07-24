Escapó desnuda por una ventana luego de ser amenazada con un arma por su pareja

La víctima huyó de su casa en Loreto, Santiago del Estero, y pidió ayuda a los vecinos. El agresor permanece prófugo y la Justicia ordenó su captura.
Una mujer escapó desnuda por una ventana de su vivienda en la ciudad de Loreto, Santiago del Estero, para salvar su vida luego de ser golpeada y amenazada de muerte con un arma de fuego por su pareja. El agresor, identificado como Gustavo Daniel Santillán, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.
El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando la víctima logró huir en medio de una violenta discusión. Descalza y sin ropa, corrió hasta una vivienda vecina para pedir auxilio, convencida de que su esposo podía matarla.
Una vecina asistió a la mujer y dio aviso inmediato a la Policía quienes, minutos después, llegaron al lugar y se entrevistaron con la testigo, quien relató los momentos de angustia que vivió al recibir a la víctima en esas condiciones.
Los policías encontraron a la mujer en estado de shock como consecuencia de la agresión. Personal de salud constató que presentaba un hematoma visible en el ojo izquierdo producto de los golpes, aunque descartó lesiones graves en el cráneo.
Tras recibir las primeras atenciones, una ambulancia la trasladó al Hospital Zonal para realizarle estudios complementarios. Una vez finalizada la asistencia médica, la víctima se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia penal contra su pareja.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Silvia Jaime Luna, quien ordenó la localización y detención de Gustavo Daniel Santillán. Mientras continúan las tareas para encontrar al sospechoso, también se busca el arma de fuego con la que habría amenazado a la mujer durante el ataque.
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