Misterio en Mar del Plata: investigan la muerte de un enfermero en un hospital

La causa quedó en manos de la fiscal Romina Díaz, titular de la UFI N° 6 de Mar del Plata, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. La funcionaria ordenó preservar la escena y realizar pericias de la Policía Científica y del Cuerpo Médico.

Los resultados preliminares de la autopsia descartaron lesiones compatibles con una agresión y establecieron como causa del fallecimiento un paro cardíaco. No obstante, la fiscalía espera los estudios toxicológicos y complementarios, que permitirán determinar si existió la intervención de alguna sustancia y reconstruir con mayor precisión qué ocurrió antes de la muerte.