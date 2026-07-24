Misterio en Mar del Plata: investigan la muerte de un enfermero en un hospital

El trabajador de la salud, de 51 años, fue hallado sin vida durante un cambio de turno. La autopsia indicó un paro cardiorrespiratorio y esperan los estudios toxicológicos.
Un enfermero de 51 años fue hallado muerto en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende de Mar del Plata y la Justicia investiga las circunstancias del hecho. La autopsia preliminar determinó que falleció por un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa sigue abierta a la espera de estudios complementarios.
El trabajador, identificado por sus iniciales A.H.C., se desempeñaba en el área de hemoterapia. Su cuerpo fue encontrado el miércoles por la noche, cerca de las 22.40, durante el cambio de turno, en un sector próximo a Hematología, cuando una compañera dio aviso a las autoridades.
En un primer momento, el parte policial indicó que el hombre tenía una jeringa sobre el abdomen y dos puntas de ampollas junto a su cuerpo. Sin embargo, fuentes de la investigación señalaron que existen diferencias entre los testimonios sobre ese punto, ya que quienes realizaron el primer hallazgo no mencionaron ese elemento, mientras que otros sí lo hicieron.
Además, una compañera declaró que el enfermero solía inyectarse sustancias en su lugar de trabajo, aunque esa versión todavía no fue corroborada oficialmente.
La causa quedó en manos de la fiscal Romina Díaz, titular de la UFI N° 6 de Mar del Plata, bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. La funcionaria ordenó preservar la escena y realizar pericias de la Policía Científica y del Cuerpo Médico.
Los resultados preliminares de la autopsia descartaron lesiones compatibles con una agresión y establecieron como causa del fallecimiento un paro cardíaco. No obstante, la fiscalía espera los estudios toxicológicos y complementarios, que permitirán determinar si existió la intervención de alguna sustancia y reconstruir con mayor precisión qué ocurrió antes de la muerte.
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