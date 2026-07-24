Crimen de Sofía Delgado: el padre fue nuevamente detenido tras un insólito error

Anteriormente, frente a la liberación, se explicó al medio local Cadena 3 que la pesquisa pasó del fiscal Maximiliano Nicosia al fiscal Javier Paz a comienzos de junio de este año. En ese momento el plazo no había vencido, por lo que la extensión debía ser pedida por su colega. Ahora, desde la Fiscalía Regional informaron que se inició un relevamiento interno.

“Es inaceptable que Esteban Delgado haya quedado en libertad por la falta de pedido de prórroga de la prisión preventiva”, expuso el abogado Gabriel Filippini, representante de la familia de Sofía Delgado.

El letrado también manifestó en dicho medio otra irregularidad que se detectó en el caso tras la excarcelación: “La libertad se le otorgó fijando un domicilio a 300 metros de la casa donde viven las víctimas”.

La acusación formal contra Delgado es por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y, desde diciembre de 2024, mientras iniciaba la pesquisa por el crimen de su hija, se encontraba preso.