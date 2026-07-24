Crimen de Sofía Delgado: el padre fue nuevamente detenido tras un insólito error

El sujeto, que estaba detenido acusado de abusar de sus dos hijas cuando eran menores, había recuperado la libertad por un error de la fiscalía.
El padre de Sofía Delgado, la joven víctima de un crimen en la provincia de Santa Fe, fue nuevamente detenido luego de haber sido liberado a causa de un insólito error de la fiscalía sobre el aprehendido que se encuentra acusado de haber abusado de sus dos hijas cuando eran menores de edad.
Se trata de Esteban Ramón Delgado, padre de la joven de 20 años asesinada en 2024, que recuperó la libertad luego de que venciera el plazo de prisión preventiva.
Mientras que la liberación se produjo porque la medida cautelar expiró, la fiscalía no solicitó su prórroga y el juez Ariel Cattáneo solicitó su inmediata excarcelación.
De todos modos, en menos de 20 días, el señalado violó una restricción de acercamiento a la víctima, que denunció la llegada del hombre y volvió a quedar tras las rejas. El acusado declaró como su domicilio fijo un hogar emplazado a sólo 300 metros de la vivienda de los hermanos de Sofía.
Anteriormente, frente a la liberación, se explicó al medio local Cadena 3 que la pesquisa pasó del fiscal Maximiliano Nicosia al fiscal Javier Paz a comienzos de junio de este año. En ese momento el plazo no había vencido, por lo que la extensión debía ser pedida por su colega. Ahora, desde la Fiscalía Regional informaron que se inició un relevamiento interno.
“Es inaceptable que Esteban Delgado haya quedado en libertad por la falta de pedido de prórroga de la prisión preventiva”, expuso el abogado Gabriel Filippini, representante de la familia de Sofía Delgado.
El letrado también manifestó en dicho medio otra irregularidad que se detectó en el caso tras la excarcelación: “La libertad se le otorgó fijando un domicilio a 300 metros de la casa donde viven las víctimas”.
La acusación formal contra Delgado es por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y, desde diciembre de 2024, mientras iniciaba la pesquisa por el crimen de su hija, se encontraba preso.
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