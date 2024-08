Conmoción y pedido de justicia en Pacheco: atropellan, arrastran y matan a una joven

La víctima fue identificada como Martina Soledad Schiapelli, madre de una beba de un año, que había ido a bailar al boliche 'Tropitango' junto su novio, su hermano y un amigo. Según el relato de la cuñada de la víctima, los agresores "buscaron un problema y le empezaron a pegar" para luego embestirla con su vehículo a tres cuadras del lugar.

"Empiezan a golpear a mi cuñada, mi hermano quiere defenderla y, en ese momento, uno de los que estaban en el auto lo golpea con un fierro en la cabeza y comienza a darle patadas en el piso”, relató la mujer. Después de los golpes, agregó en su testimonio, el auto volvió a atropellar a la mujer de 21 años.

Los hechos quedaron registrados en los celulares de los testigos. En una de las grabaciones, pudo observarse cómo, tras la embestida, el vehículo siguió circulando unos metros hasta que unos motociclistas le advirtieron al conductor que la joven continuaba debajo de las ruedas. Minutos más tarde, murió en el lugar.

“Los ataría a ellos abajo de un auto y los arrastraría como hicieron con Martina, les daría la misma muerte que le dieron a mi hija”, afirmó la madre de la joven. Y agregó: "Yo le decía ‘no vayas ahí, todos los fines de semana pasa algo’. Espero que no haya más Martinas. Todavía no caigo, soy re llorona, pero no puedo llorar. Siento una dureza en el corazón, me explota la cabeza. Una mitad mía se fue con ella”.

Quiénes son los detenidos por el caso

Axel Ezequiel Roldán, de 23 años, y Fernando Gastón, de 24, fueron detenidos por efectivos de Sub DDI de Tigre de la Policía de Bonaerense, acusados de atropellar, arrastrar y matar a la joven a pocos cuadras del boliche 'Tropitango'. Se trata del conductor del vehículo y su acompañante.

Según la reconstrucción de los hechos, ambos se dirigieron hasta la comisaría cerca de las 9 de la mañana del domingo y denunciaron que les habían robado el auto por la madrugada con armas de fuego y que también les habían sustraído los teléfonos celulares mientras estaban bailando en el boliche.

Las cámaras de seguridad del local bailable desestimaron la denuncia que habían hecho quienes finalmente fueron detenidos. Ahí se confirmó que el Fiat Palio gris que supuestamente había sido robado estuvo en el mismo lugar -la puerta de 'Tropitango'- desde la 1 de la mañana.

Los presuntos asesinos incendiaron el auto unas horas después para ocultar pruebas y, una vez que quedaron detenidos, confiaron ante la policía que no quisieron embestir a la joven, sino que se trató de un accidente. De todas maneras, quedaron imputados por homicidio.