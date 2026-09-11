Conurbano: hay 349 robos al día, la mayoría violentos

El episodio de José C. Paz ocurrió en la zona de Monte de Oca y Bustamante. Fue entonces cuando los dos ladrones aparecieron caminando por la vereda y las atacaron por sorpresa. Una de las mujeres llevaba al pequeño en brazos. Los delincuentes se apoderaron de las llaves y subieron rápidamente al vehículo. A pocos metros los esperaba un tercer integrante de la banda, que permanecía en otro automóvil para facilitar la fuga.

En torno a la inseguridad del Conurbano, el celular se convirtió en uno de los objetivos predilectos. Fuentes judiciales estiman unos 5.850 aparatos sustraídos diariamente, casi 244 por hora. Algo similar ocurre con los motochorros. Los registros de fiscalías ubican alrededor de 59 casos por día en el Conurbano.

Los vehículos también están en la mira. Se calcula que hay unos 133 hechos por día en el Conurbano, con violentos episodios de robos de autos y motos, principalmente. La tecnología abrió además una puerta para nuevas emboscadas. Las falsas compras y ventas pactadas por redes sociales generan alrededor de 52 casos cotidianos en el Conurbano: víctimas que concurren a un punto de encuentro para concretar una operación y terminan sorprendidas por delincuentes. Las bandas integradas por menores suman otra preocupación. Las estimaciones ubican en 34 los robos diarios cometidos por grupos de adolescentes en el Conurbano. Y la violencia genera otra consecuencia: la reacción de las víctimas.

En el Conurbano se contabilizan entre 10 y 12 episodios diarios de defensa propia durante robos, con delincuentes muertos o heridos. Así, detrás de cada número hay una escena.

Una familia que baja a buscar una pizza. Un vecino que mira el celular mientras camina. Un conductor que llega a su casa. En todos los casos, la estadística también baja a la calle: una esquina, una vereda, un auto detenido o un encuentro pactado. Y en esos segundos aparece el miedo.