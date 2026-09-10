Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier y otros cinco acusados irán a juicio

Según sostuvo Nayi, los otros cinco acusados habrían actuado para encubrir a Barrelier. “Fueron los que actuaron como herramienta de trabajo para encubrir a este impostor, a este depredador”, afirmó el abogado al referirse al principal imputado.

La representación de la familia también cuestionó un antecedente protagonizado por Barrelier y que quedó contemplado en la elevación a juicio. Se trata de una denuncia realizada por otra menor, que sobrevivió a un ataque y por la que el acusado había quedado imputado.

En esa causa, Barrelier había sido acusado de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con privación ilegítima de la libertad calificada, con el abuso en grado de tentativa. “Recuperó la libertad el año pasado en 15 días. Eso había sido con otra nena, otra víctima que se salvó providencialmente la vida”, remarcó Nayi.

El abogado cuestionó que Barrelier haya recuperado la libertad luego de aquella denuncia y sostuvo que una actuación diferente podría haber evitado el femicidio de Agostina. El antecedente es uno de los puntos señalados por la familia al reclamar por el accionar previo frente a la acusación contra el principal imputado.

La elevación a juicio representa un nuevo avance en una investigación que ahora deberá continuar en la instancia oral. La causa llegará a debate con seis personas acusadas y con Barrelier como principal imputado por el femicidio de la adolescente.

Por el momento, la fecha del juicio no fue establecida. Nayi estimó que, si no surgen inconvenientes, el debate podría comenzar hacia fines de este año o principios de 2027.