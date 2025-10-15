Córdoba: acusan a suboficial de filmar a sus compañeras dentro de la Jefatura de Policía

El caso -que tomó estado público este miércoles- se produjo a fines de julio, cuando una oficial denunció que había visto una mano sosteniendo un celular desde un hueco en la pared del baño del área de Medicina Laboral. Según el testimonio, el dispositivo apuntaba directamente hacia ella, por lo que dio aviso inmediato a sus superiores.

La primera denuncia fue registrada el 28 de julio, pero la fuerza mantuvo la causa bajo reserva para proteger la identidad de las denunciantes. Días después, el agente señalado fue identificado y separado de sus funciones mientras avanzaba la investigación interna.

Con el correr de las semanas, otras dos policías presentaron relatos similares. Las tres trabajan en la misma dependencia y afirmaron haber notado comportamientos sospechosos por parte del mismo suboficial.

La pesquisa quedó en manos del área de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, conducida por Guadalupe Trillo, que remitió el caso al Polo de la Mujer. Allí, se realizó un allanamiento al domicilio del acusado, donde se secuestró su teléfono celular. Según fuentes judiciales, el dispositivo contenía decenas de fotos y videos tomados dentro de los baños de la Jefatura.

Posible imputación y exoneración

Hasta ahora, el policía permanece en libertad y sin imputación formal, aunque se impusieron restricciones perimetrales para resguardar a las víctimas. La causa está en manos de la Unidad Judicial del Polo de la Mujer, especializada en delitos de violencia y abuso sexual.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que, si el expediente pasa al Ministerio Público Fiscal, la situación procesal del acusado podría agravarse y derivar en su detención.

Mientras tanto, la exoneración del agente aparece como una medida inminente. Fuentes de la fuerza señalaron que el hecho provocó “un profundo malestar interno, sobre todo entre las mujeres policías”, y que se reforzaron los protocolos de privacidad en todas las dependencias.