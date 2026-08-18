Córdoba: condenan a tres años y cuatro meses de prisión a un cura por abuso sexual

De acuerdo al testimonio que realizó la víctima ante la Justicia, el ataque tuvo lugar en el despacho personal del sacerdote, conocido como "La subida del Cerro".

El lugar está ubicado en el predio que tiene la iglesia de la Schoenstatt, en el barrio Cerro de Las Rosas, al norte de la ciudad de Córdoba.

Luego del hecho, la mujer presentó la denuncia ante la justicia. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique, quien ordenó una inspección ocular del lugar previa a la detención. La imputación contra el religioso de la Iglesia Católica es por "abuso sexual ultrajante".

"Fue condenado a tres años y cuatro meses. Pedí el mínimo de la pena por las calificaciones que venían de la Fiscalía de Instrucción. Va a seguir con prisión domiciliaria, vamos a ver los fundamentos de la sentencia y después veremos", dijo Benjamín Sonzini Astudillo, el abogado querellante, en rueda de prensa al salir de la sala.

Cruz Viale fue arrestado el 9 de noviembre de 2024 y trasladado a la cárcel de Bouwer. Permaneció detenido allí hasta que la Justicia resolvió darle prisión domiciliaria el 15 de enero de 2026.