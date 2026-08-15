Córdoba: Un joven murió en un choque cuando volvía del velorio de su hermana

La noticia provocó una profunda conmoción en Río Tercero, donde la familia Gómez es ampliamente conocida. Francisco y su padre tenían vínculos con el rubro gastronómico de la ciudad. El accidente ocurrió cuando regresaban de una jornada marcada por el dolor y la despedida de un familiar.

La prima de Francisco le dedicó una sentida despedida a través de las redes sociales.

La mujer compartió un posteo con tres fotos grupales sobre las cuales se leía la leyenda “para siempre” y escribió: “Te vamos a extrañar siempre, Franquito”. El texto fue acompañado de emojis de corazón roto y estrellas.

Por su parte, Javier Díaz, el Jefe de Bomberos de Frontera, que asistió a la familia tras el lamentable suceso, contó: “Nosotros fuimos alertados a las casi cinco de la tarde sobre un accidente, que ocurrió en la autovía 19″.

“Salió una dotación con ocho bomberos, llegamos al lugar y nos encontramos con un accidente donde un vehículo menor había impactado sobre la parte posterior de un camión”, indicó, en diálogo con FM Sol, de Río Tercero.

“Lamentablemente, al impactar contra un vehículo mayor, lo más duro y más difícil se lo llevaron ellos. Tuvo como saldo una víctima fatal, un señor que terminó en terapia intensiva y el conductor con lesiones leves”, agregó.

El Jefe de Bomberos indicó que el señor fue trasladado al hospital de San Francisco, donde permanece internado en terapia intensiva por la gravedad de las heridas sufridas en el impacto. Mientras que el conductor no tuvo que ser derivado a un centro médico, porque estaba ileso, “tenía cortes en su rostro nada más”, señaló.

Sobre el lugar donde fue el accidente, Díaz dijo que no era una zona complicada ni un sitio donde ocurran este tipo de sucesos con frecuencia. “Nosotros desconocemos las causas, pero los accidentes son accidentes y ocurren en cualquier kilómetro de la autovía. Yo creo que son las causas del destino, no es que el lugar sea peligroso”, manifestó.

Otro accidente en la misma ruta

Pero la tragedia no terminó allí. Apenas nueve horas después, durante la madrugada del viernes, otra persona murió en un accidente ocurrido en la misma zona.

El segundo siniestro se produjo cerca de las 2, en el kilómetro 122 de la ruta nacional 19, también en jurisdicción de Josefina. El lugar se encuentra a unos cuatro kilómetros del punto donde había ocurrido el choque fatal protagonizado por Gómez.

En este caso, la víctima fue una mujer que viajaba como acompañante en una camioneta Chevrolet S10 junto a otras cuatro personas. Por motivos que también son materia de investigación, el vehículo impactó contra la parte trasera de un camión que transportaba cereales.

La mujer murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. Los restantes ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

La coincidencia entre ambos episodios generó especial impacto: los dos accidentes involucraron a cordobeses, ocurrieron con apenas nueve horas de diferencia, se registraron a pocos kilómetros de distancia y tuvieron como protagonistas a vehículos que chocaron contra camiones. Además, en ambos casos las víctimas fatales viajaban como acompañantes.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo se produjeron los dos choques, la sucesión de siniestros volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad de la autovía 19, una de las principales vías de conexión entre Córdoba y Santa Fe.