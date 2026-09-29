Murió un hombre en una fiesta en Córdoba y el evento continuó durante horas

“Nosotros estábamos angustiados. Fue un momento desagradable porque todo siguió con normalidad”, afirmó la testigo. También señaló que la barra continuó funcionando con normalidad mientras se desarrollaba el operativo para asistir al hombre.

La mujer contó que cerca de la 1.30 decidió retirarse del lugar y que, en ese momento, el cuerpo todavía permanecía allí, mientras que el servicio de emergencias ya se había retirado. “Nosotros nos fuimos, pero gente que estuvo ahí comentó que la música recién cortó como a las 3 de la mañana”, agregó.

Los dichos de la testigo son compatibles con la de las fuentes oficiales, que señalaron que personal de la Dirección de Espectáculos Públicos llegó al establecimiento a las 3:00 y ordenó desalojarlo luego de tomar conocimiento de lo ocurrido. El proceso de evacuación comenzó alrededor de las 3.15.

El cuerpo de la víctima, cuya identidad no trascendió, permaneció en el lugar hasta después de las 4:00, cuando fue retirado luego de la llegada de los peritos judiciales, previamente también había llegado la esposa del hombre y otras divisiones de la Policía para realizar los trámites correspondientes.