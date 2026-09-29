Murió un hombre en una fiesta en Córdoba y el evento continuó durante horas

El hombre se descompensó y murió en Studio Theater durante la madrugada del domingo. Testigos denunciaron que la música y el ingreso de personas continuaron mientras el cuerpo aun seguía ahi.
Un hombre murió durante una fiesta realizada en un club nocturno de la ciudad de Córdoba, luego de descompensarse cerca de la medianoche. Pese al fallecimiento, testigos denunciaron que el encuenrto continuó durante unas tres horas, con música, venta de bebidas e ingreso de personas al establecimiento.
Según el parte policial, las autoridades recibieron un aviso a las 0.51 del domingo y encontraron al hombre, que había perdido el conocimiento por causas que todavía se investigan. La víctima recibió maniobras de RCP hasta la llegada del servicio de emergencias 107, que constató su fallecimiento.
El episodio ocurrió en Studio Theater, un establecimiento promocionado como “la sala más linda de Córdoba”. Una testigo citada por El Doce TV relató que había llegado al lugar junto a un grupo de amigos y que vio el momento en que el hombre se desplomó cerca de un stand de maquillaje. “Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo 12.15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje al que íbamos a entrar”, contó.
Según su relato, un amigo le levantó los pies al hombre y luego intervino personal policial, que comenzó a realizarle maniobras de RCP. La mujer aseguró que, mientras intentaban reanimarlo, la música continuó y las personas siguieron ingresando al lugar.
“Nosotros estábamos angustiados. Fue un momento desagradable porque todo siguió con normalidad”, afirmó la testigo. También señaló que la barra continuó funcionando con normalidad mientras se desarrollaba el operativo para asistir al hombre.
La mujer contó que cerca de la 1.30 decidió retirarse del lugar y que, en ese momento, el cuerpo todavía permanecía allí, mientras que el servicio de emergencias ya se había retirado. “Nosotros nos fuimos, pero gente que estuvo ahí comentó que la música recién cortó como a las 3 de la mañana”, agregó.
Los dichos de la testigo son compatibles con la de las fuentes oficiales, que señalaron que personal de la Dirección de Espectáculos Públicos llegó al establecimiento a las 3:00 y ordenó desalojarlo luego de tomar conocimiento de lo ocurrido. El proceso de evacuación comenzó alrededor de las 3.15.
El cuerpo de la víctima, cuya identidad no trascendió, permaneció en el lugar hasta después de las 4:00, cuando fue retirado luego de la llegada de los peritos judiciales, previamente también había llegado la esposa del hombre y otras divisiones de la Policía para realizar los trámites correspondientes.
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