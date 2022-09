Córdoba: el director del Hospital de Niños fue imputado por abuso sexual

Ledesma fue quien encabezó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) durante la pandemia de coronavirus y, tras conocerse la imputación, la ministra de Salud provincial, Gabriela Barbás, le solicitó al facultativo que dé un paso al costado.

"La ministra de Salud solicitó la renuncia al Director del Hospital de Niños, Dr. Juan Ledesma", indicó la cartera sanitaria a través de su cuenta oficial de Twitter.

https://twitter.com/minsaludcba/status/1567981600767614979 La ministra de Salud @BarbasGabriela solicitó hoy la renuncia al Director del Hospital de Niños, Dr. Juan Ledesma. — Ministerio de Salud de Córdoba (@minsaludcba) September 8, 2022

Según informaron los medios cordobeses, el médico fue imputado por "abuso sexual con acceso carnal" y "privación ilegítima de la libertad", aunque, por el momento, mantiene la libertad bajo fianza y otros requisitos de comportamiento.

En tanto, se indicó que, aunque la imputación data del pasado 12 de agosto, recién este jueves tomó estado público, mientras que se supo que la mujer denunciante declaró que fue acosada y vigilada por Ledesma desde que se separaron tras una relación de 13 años.

La denunciante señaló que, luego del primer episodio de abuso ocurrido el 27 de diciembre de 2021, hubo otro ataque cuando el hombre se presentó en su departamento.

"Quería volver y como yo no accedía, él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte, consecuencia de ello tengo moretones", expresó la mujer en el expediente judicial. La víctima se constituyó como querellante junto al abogado Carlos Nayi, en tanto que Ingrid Vago, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del 2 turno, lleva adelante la investigación.

En tanto, el abogado de Ledesma defiende a su cliente y dice que "es inocente".

"Es una instancia prematura de la investigación, es decir que el proceso penal aún está en sus albores", dijo Eduardo Gómez Caminos.

Y agregó: "Vamos a allanarnos a todos los medios probatorios que se consideren pertinentes porque estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestro cliente".