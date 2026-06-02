Caso Agostina Vega: el padre afirmó que "Barrelier es un enfermo" y dijo que hay más implicados

A pesar de la polémica por las declaraciones del fiscal Raúl Garzón, quien se desligó de las demoras en los procedimientos judiciales que podrían haber cambiado el tratamiento de la investigación, la abogada de Vega aclaró que apoyan la tarea de la Justicia: "Creemos en la investigación. Este papá que ven acá trabajó codo a codo con el fiscal", añadió la representante legal.

En ese marco, Vega adhirió a los dichos de la letrada: "Yo estoy muy agradecido con el fiscal Garzón, que me miró a los ojos y me dijo: 'Yo la voy a encontrar a su hija'", señaló. Sin embargo, aclaró que se encargó de investigar por su cuenta y, de esa manera, logró contactarse con Barrelier, a quien no conocía. "No le creí. El tipo desde un principio tenía una coartada", manifestó.

Vega apuntó contra Soledad, la dueña del Ford Ka negro con el que Barrelier se trasladó hasta cercanías del barrio Ciudad Ampliación Ferreyra. "Él y la persona que estaba al lado también mentía", relató en referencia al contacto que estableció con el sospechoso y agregó: "Él se iba y la chica lo volvía a foco".

Tanto el padre de Agostina como su defensa señalaron a la madre de la menor, Melisa Heredia, como la responsable de las demoras en los avances del caso por no brindar información precisa sobre Barrelier hasta la ampliación de la denuncia el martes 26 de mayo.

Los restos de la adolescente, de 14 años, fueron hallados el sábado pasado -luego de una semana de búsqueda- dentro de un balde de pintura en un descampado en la zona de Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba.