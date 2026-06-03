Llaryora, sobre el femicidio de Agostina: "Es imposible encontrar palabras que alcancen""

Este caso, como otros que sucedieron en Córdoba, para Llaryora son un punto de inflexión para “seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”.

“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.

Asimismo, recordó que Córdoba continúa sosteniendo políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y acompañamiento de las víctimas, además de acciones de concientización en ámbitos educativos y comunitarios.

“Mientras estos hechos sigan ocurriendo, tenemos que seguir trabajando, concientizando y actuando para que no se vuelvan a repetir. Esa es nuestra responsabilidad como Estado y como sociedad”, concluyó.

El crimen de Agostina Vega continúa bajo investigación de la Justicia cordobesa, mientras familiares, allegados y distintos sectores de la sociedad reclaman justicia por la adolescente.