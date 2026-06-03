Ni Una Menos: la familia de Agostina Vega encabezó la marcha en Córdoba

La abuela de la niña, Elizabeth, exigió la detención de la dueña de la Ford Ka negro, al considerar que Soledad es "cómplice": "Que caigan todos los que tengan caer".

“A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraron ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días, nos sigue torturando. A mi nieta la siguen matando y mi hija es víctima también”, dijo la abuela de Agostina.

“Melisa (madre de Agostina) sigue sedada, ella sabe que su hija no va a estar más pero todavía no toma conciencia de ello, porque está muy mal psicológicamente”, agregó.

“Nosotros aportamos la última voluntad de mi nieta, en una cartita que ella tenía en un cajoncito que yo encontré esta mañana. Ella contaba todo lo que ella venía viviendo”, cerró.

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En diversos puntos de la ciudad de Córdoba comenzaron a recibir personas que se congregaban anticipando la convocatoria. Si bien el encuentro principal en Colón y Cañada tenía como horario las 17, varias horas antes observaban decenas de asistentes con banderas, carteles y pancartas.

La primera columna, compuesta por agrupaciones reunidas bajo el nombre Alerta Feminista, avanzará por avenida Colón, continuará por General Paz y luego seguirá por Vélez Sarsfield hasta alcanzar el Patio Olmos, escenario elegido para el acto central y la lectura del documento acordado.

El fiscal Garzón suma dos especialistas en Violencia de Género

El fiscal Raúl Garzón sumó dos especialistas en Violencia de Género para la investigación del supuesto femicidio de Agostina Vega.

Se trata del titular de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, Juan Fernando Ávila Echenique, y Claudia Alejandra Romero, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del Cuarto Turno.