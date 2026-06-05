La abuela de Agostina Vega dijo que sospechaba del segundo detenido

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"El día que yo escuché la voz, entre todas las llamadas que ya nos habían hecho a mí y a Melisa, llamadas rarísimas a las dos...", recordó.

También habló con el hombre al que apuntan las sospechas, le llamó la atención el tono de voz que utilizaba porque era " como que subía el tono, lo bajaba. No (era una voz) distorsionada, pero era como cuando te levantás de dormir, que tenés esa voz así como media cambiada".

Elizabeth contó que, cuando volvieron a llamar a Melisa mientras estaban en la Policía, les advirtió a los efectivos que "esa voz me parece conocida'".

Por su parte, Miguel, abuelo de Agostina, sufrió un fuerte dolor en el pecho después del sepelio de la adolescente y fue internado. Según indicaron, se encuentra estable, continuará en observación y se le realizan estudios.