Córdoba: rescataron a una mujer cautiva y detuvieron a su pareja por abuso sexual

Tras el rescate, la víctima fue puesta bajo resguardo y quedó contenida por equipos especializados y acompañada por su entorno familiar. Los investigadores buscan ahora reconstruir cuánto tiempo permaneció en esas condiciones y determinar la mecánica de los hechos denunciados, explicaron fuentes judiciales a la prensa.

El acusado, cuya identidad no fue difundida oficialmente, permanece detenido a disposición de la Justicia cordobesa. En los próximos días se espera la toma de declaración tanto de la víctima como del imputado, testimonios que serán claves para avanzar en la causa y establecer el alcance de los delitos investigados.