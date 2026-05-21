Córdoba: rescataron a una mujer cautiva y detuvieron a su pareja por abuso sexual

La víctima fue hallada en un asentamiento abandonado cercano a Cruz del Eje, y el acusado quedó imputado por privación ilegítima de la libertad y abuso sexual reiterado.
Una mujer fue rescatada en las últimas horas en un paraje rural del noroeste de Córdoba, donde presuntamente era mantenida en cautiverio y sometida a abusos sexuales, físicos y psicológicos por parte de su pareja. El operativo se realizó en Canteras del Iguazú, un antiguo asentamiento minero abandonado ubicado cerca de la localidad de Characato, en el departamento Cruz del Eje.
El hombre fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación ilegítima de la libertad agravada. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje, encabezada por la fiscal Sabrina Luciana Ardiles, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal calificaron como “un caso infernal”.
La intervención comenzó tras una denuncia presentada por familiares de la víctima, que alertaron sobre la situación de violencia y aislamiento que atravesaba la mujer, y a partir de esa información, la Fiscalía coordinó un operativo junto con personal de la Patrulla Rural y la Unidad Judicial de La Falda, dependiente de la Fiscalía de Cosquín.
Las autoridades lograron ingresar al paraje luego de un complejo despliegue en una zona de difícil acceso. Allí encontraron a la mujer, quien, según indicaron fuentes judiciales, habría permanecido durante un tiempo prolongado bajo un contexto de violencia física, psicológica y control coercitivo.
Tras el rescate, la víctima fue puesta bajo resguardo y quedó contenida por equipos especializados y acompañada por su entorno familiar. Los investigadores buscan ahora reconstruir cuánto tiempo permaneció en esas condiciones y determinar la mecánica de los hechos denunciados, explicaron fuentes judiciales a la prensa.
El acusado, cuya identidad no fue difundida oficialmente, permanece detenido a disposición de la Justicia cordobesa. En los próximos días se espera la toma de declaración tanto de la víctima como del imputado, testimonios que serán claves para avanzar en la causa y establecer el alcance de los delitos investigados.
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