Juicio por la muerte de Maradona: Luque aseguró que "el único que diría la verdad es Diego"

El tribunal no hizo lugar a la presentación de la defensa de Luque y confirmó la continuidad del cronograma judicial. El tribunal no hizo lugar a la presentación de la defensa de Luque y confirmó la continuidad del cronograma judicial.

En otro tramo de su exposición, insistió en que la decisión final siempre dependía del propio Maradona. “No hacía falta preguntarle nada a Diego. Tuve charlas previas a su internación. Yo intentaba ayudarlo. Le pregunté no una, sino mil veces si quería ir a un lugar para que lo ayudaran”, declaró. Y agregó: “Quería irse a su casa, haciendo uso de su derecho”.

Luque aseguró además que debió trabajar condicionado por el entorno que rodeaba al exfutbolista.“Es fácil dirigirse hacia mí. Quedó bien en claro que me ajusté a un ambiente: la obra social, la familia, un entorno. Yo me ocupé de mi función de neurocirujano”, señaló ante el tribunal.

Durante la audiencia también pidió disculpas públicas a Jana Maradona por chats privados difundidos en jornadas anteriores, en los que hablaba despectivamente sobre ella. La hija del Diez ya se había retirado de la sala cuando el médico formuló esas palabras.

El neurocirujano intentó además limitar las responsabilidades que le atribuye la acusación. “No soy psicólogo, no soy psiquiatra. Soy neurocirujano. Nos ocupamos de cosas muy puntuales. No tenemos un manejo global del paciente”, sostuvo. También reconoció errores personales, aunque negó haber abandonado a Maradona.

Luque negó que Maradona tuviera edemas en su cuerpo antes de fallecer

Leopoldo Luque foto juicio M(1).jpg La nueva imagen de Leopoldo Luque, el médico acusado de matar a Maradona

Uno de los ejes centrales de su defensa estuvo vinculado a la discusión médica sobre la existencia de edemas en el cuerpo del exfutbolista. Según Luque, esa cuestión resulta determinante para sostener o descartar la hipótesis de abandono de persona. “Tiene que haber edema para que tenga sentido la acusación, tiene que haber edema para decir que lo descuidamos”, afirmó.

El imputado profundizó ese argumento al sostener que la acusación intenta construir una secuencia de deterioro físico que, según él, no existió. “Si no hay edema no hay paciente que se dejó solo, que se abandonó, que se descuidó”, aseguró. También explicó que por ese motivo su abogado, Francisco Oneto, insistió durante otras audiencias sobre estudios médicos y signos clínicos específicos.

Fanáticos de Maradona reclamando justicia por el astro. El nuevo juicio se desarrollará a más de cinco años de la muerte de Diego Maradona.

Luque cuestionó además el nivel de exposición pública que tuvo desde la muerte de Maradona y sugirió que fue convertido en el principal responsable del caso. “Todas las balas vienen a mí. Es facilísimo. Porque me saqué una foto, porque llegué en moto”, lanzó ante los jueces.

En otro momento de la audiencia, el neurocirujano aseguró que nunca le impidió a Maradona realizarse controles médicos. “Yo no le prohibía nada a nadie. Había que bancarlo, era difícil, perdón a la memoria de Diego”, manifestó. Luego reprodujo fragmentos de la autopsia practicada sobre el cuerpo del exfutbolista y respondió preguntas formuladas por su defensa.

Cuando intentó avanzar sobre aspectos vinculados a la agonía de Maradona y otros detalles médicos discutidos durante el juicio, fue interrumpido por su abogado, quien le recomendó dejar esos temas para la etapa de la junta médica. Tras agradecerle al tribunal la posibilidad de ampliar su declaración, Luque cerró su exposición en una de las audiencias más tensas desde el inicio del proceso que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte del idolo.