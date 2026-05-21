Cayó otra vez: había salido de prisión hace cuatro meses y lo detuvieron por asaltar una carnicería

La Policía de la Ciudad identificó a los sospechosos mediante cámaras de seguridad y seguimientos. Los acusados escaparon en un auto con pedido de secuestro activo y fueron arrestados tras dos allanamientos.
Un delincuente de 31 años, que había recuperado la libertad en enero tras cumplir una condena de cuatro años, fue detenido nuevamente acusado de participar en el robo a una carnicería del barrio porteño de Parque Avellaneda junto a un cómplice. La investigación permitió identificar a ambos sospechosos a través de cámaras de seguridad y seguimientos realizados por la Policía de la Ciudad.
El hecho ocurrió el 27 de febrero en un comercio ubicado sobre la avenida Escalada al 1600, entre la avenida General Eugenio Garzón y Pasaje León Pinelo. Según registraron las cámaras de seguridad, los asaltantes ingresaron armados, amenazaron al dueño del local y le robaron una cadena, un anillo de oro y mercadería.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, que ordenó distintas tareas investigativas. A partir del análisis de cámaras públicas y privadas, los agentes lograron determinar que los delincuentes escaparon en un Chevrolet Onix sin patente visible.
Los investigadores reconstruyeron el recorrido del vehículo y descubrieron que tenía pedido de secuestro activo desde octubre de 2025, solicitado por la Fiscalía Criminal y Correccional N° 30. Tras identificar a uno de los sospechosos como usuario frecuente del auto, la Policía realizó un allanamiento el 3 de marzo en una vivienda de Mataderos.
En ese operativo fue detenido el principal acusado y se secuestraron una pistola Bersa calibre 22, municiones, un teléfono celular, el automóvil utilizado en la fuga y prendas que habrían sido usadas durante el robo.
La investigación continuó para localizar al segundo implicado. A través de redes sociales y vínculos familiares, los agentes establecieron que se trataba del hermanastro de la pareja del primer detenido. Finalmente, el 14 de abril fue arrestado en una vivienda de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, donde también se secuestraron un celular y una camiseta deportiva utilizada el día del asalto.
Uno de los detenidos había salido de prisión en enero de este año tras cumplir una condena por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. Además, registraba antecedentes por robo en 2021 y encubrimiento en 2022.
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