Cayó otra vez: había salido de prisión hace cuatro meses y lo detuvieron por asaltar una carnicería

En ese operativo fue detenido el principal acusado y se secuestraron una pistola Bersa calibre 22, municiones, un teléfono celular, el automóvil utilizado en la fuga y prendas que habrían sido usadas durante el robo.

La investigación continuó para localizar al segundo implicado. A través de redes sociales y vínculos familiares, los agentes establecieron que se trataba del hermanastro de la pareja del primer detenido. Finalmente, el 14 de abril fue arrestado en una vivienda de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, donde también se secuestraron un celular y una camiseta deportiva utilizada el día del asalto.

Uno de los detenidos había salido de prisión en enero de este año tras cumplir una condena por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. Además, registraba antecedentes por robo en 2021 y encubrimiento en 2022.