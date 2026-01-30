Crimen de Kim Gómez: el juicio al adolescente imputado arranca en febrero

A casi un año de uno de los casos policiales más conmocionantes del país, el adolescente de 17 años será juzgado por el delito de homicidio en ocasión de robo. Al tratarse de un menor de edad, pero mayor de 16 años, el proceso estará a cargo de un tribunal juvenil. La causa fue elevada a juicio a comienzos de agosto de 2025, una vez concluida la investigación.

En el expediente también está imputado un chico de 14 años, quien por ser no punible no será sometido a juicio. En su caso, la jueza de Garantías María José Lescano dispuso una medida de seguridad que incluye su alojamiento en un instituto de máxima seguridad por el plazo de dos años y la realización de un tratamiento interdisciplinario.

En este contexto, Marcos, el padre de Kim, volvió a referirse al debate por la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad, tema que el caso reavivó a nivel nacional. “Es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo”, expresó, y planteó la necesidad de discutir medidas que incluyan tanto la prevención como cambios en el régimen penal.

Delincuentes caso Kim Delincuentes acusados. (Foto: Agencia NA redes)

El padre de la víctima también habló sobre los acusados. Respecto del joven de 17 años, señaló que lo notó arrepentido y que conocer su historia personal le generó un fuerte impacto, aunque remarcó que espera que “paguen lo que tengan que pagar”. En cambio, sobre el menor de 14 años sostuvo que su actitud fue desafiante y manifestó su preocupación por la violencia a tan corta edad, al tiempo que pidió poner el foco en la contención de otros chicos en situación de vulnerabilidad.

El crimen ocurrió el 25 de febrero del año pasado en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando dos delincuentes menores interceptaron a Kim y a su madre mientras estaban detenidas en un semáforo. Florencia, la mamá de la niña, logró salir del vehículo, pero no pudo rescatarla antes de que los agresores escaparan con el auto.

Durante la huida, Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, y fue arrastrada por el asfalto durante unas 15 cuadras hasta que el vehículo chocó. Tras el impacto, los delincuentes abandonaron el auto y se dieron a la fuga. La autopsia determinó que la niña murió como consecuencia de las graves heridas sufridas durante el arrastre, lo que generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores.