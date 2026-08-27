Tensión en Tucumán: llevó un arma al colegio y disparó en medio de una clase

“Obviamente, va a haber que trabajar con los chicos y con el docente por la situación vivida. Más allá de que no haya habido nadie lastimado, hay secuelas emocionales también que tenemos que trabajar tanto con el docente, con los alumnos y con el resto del personal y de los alumnos de la institución”, agregó.

Antes de la detonación, el propio adolescente se filmó manipulando el arma de fuego dentro del salón de clases. Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales entre los estudiantes, muestran al adolescente colocando los proyectiles en el tambor del arma.

"El menor reconoció ante los docentes que había llevado el arma desde su domicilio", detalló el comisario general Roque Rodolfo Íñigo. El subjefe de la Policía de Tucumán confirmó a medios de comunicación que el joven fue plenamente identificado por los efectivos.

Tanto la Unidad Regional Capital como el Ministerio de Educación provincial activaron de forma urgente un protocolo de contención. Las autoridades coordinan la asistencia psicológica y emocional para los compañeros de curso y el personal de la institución.