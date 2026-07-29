Una Adolescente fue imputada por el homicidio de su abuela en Uruguay

El testimonio de la joven presentó contradicciones y ahora será sometida a pericias psiquiátricas. Los profesionales deberán determinar su grado de comprensión sobre el hecho y su estado actual de salud.

Fuentes de la investigación citadas por el medio uruguayo Subrayado señalaron que “es imputable porque comprende el carácter ilícito de ese acto en concreto que cometió (el homicidio). Sin perjuicio, sí necesita atención psiquiátrica, ya que había interrumpido la misma y la medicación”.

Desde Fiscalía informaron que la adolescente fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell para ser evaluada por especialistas. Una vez que finalice esa etapa médica, deberá permanecer internada preventivamente en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente durante 150 días.

La imputación formalizada por la Justicia corresponde a una infracción gravísima vinculada a un homicidio especialmente agravado por el parentesco, con agravantes por brutal ferocidad y abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora.