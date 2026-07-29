Una Adolescente fue imputada por el homicidio de su abuela en Uruguay

La menor quedó bajo investigación tras el crimen de una mujer de 81 años. La Justicia dispuso evaluaciones para establecer su estado de salud mental y avanzan las actuaciones del caso.
Un estremecedor episodio ocurrió en Uruguay, donde una adolescente de 13 años fue acusada de asesinar a su abuela, como producto de haber actuado tras recibir una supuesta instrucción de un videojuego. La joven quedó a disposición de la Justicia, que además incautó su celular y el arma blanca que habría sido utilizada.
El hecho sucedió en un complejo de viviendas donde ambas convivían . Un vecino alertó a la Policía luego de escuchar los gritos de la víctima y se dirigió a una seccional para pedir asistencia. Cuando efectivos de la Guardia Republicana arribaron al lugar, encontraron a la mujer fallecida.
La investigación determinó que la víctima recibió al menos siete puñaladas y que junto al cuerpo fue hallada una cuchilla que había sido limpiada. La menor había estado internada en un centro de salud mental y, según las primeras actuaciones, se retiró sin contar con el alta médica.
Después de esa situación, la adolescente había quedado al cuidado de su abuela. En una primera declaración, aseguró que se encontraba bañándose cuando ocurrió el asesinato, aunque más tarde modificó su versión y admitió haber cometido el ataque tras una supuesta orden recibida en un juego online.
El testimonio de la joven presentó contradicciones y ahora será sometida a pericias psiquiátricas. Los profesionales deberán determinar su grado de comprensión sobre el hecho y su estado actual de salud.
Fuentes de la investigación citadas por el medio uruguayo Subrayado señalaron que “es imputable porque comprende el carácter ilícito de ese acto en concreto que cometió (el homicidio). Sin perjuicio, sí necesita atención psiquiátrica, ya que había interrumpido la misma y la medicación”.
Desde Fiscalía informaron que la adolescente fue trasladada al Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell para ser evaluada por especialistas. Una vez que finalice esa etapa médica, deberá permanecer internada preventivamente en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente durante 150 días.
La imputación formalizada por la Justicia corresponde a una infracción gravísima vinculada a un homicidio especialmente agravado por el parentesco, con agravantes por brutal ferocidad y abuso de la superioridad de las armas, en calidad de autora.
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