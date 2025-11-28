Inhumano: Entran a robar a un local de telefonía y le apuntan a un nene en la cabeza

El primero ocurrió en julio pasado en la tienda ubicada en la calle Florida, Ciudad de Buenos Aires. El segundo, este jueves por la tarde, en el local situado sobre avenida Mitre, en el Centro de Avellaneda. Con idéntica modalidad, ingresaron delincuentes armados, con amenazas directas a empleados y clientes.

Con las personas encerradas en el depósito, escaparon con un botín compuesto por teléfonos celulares y equipos de alto valor. Pero en el asalto en Avellaneda, le apuntaron con un arma de fuego a un menor.

“En julio robaron los equipos de la tienda de Florida a mano armada, apuntándome a la cabeza. Ayer en el local de Avellaneda también robaron con la misma modalidad, apuntando a los clientes y encerrándolos en el depósito. Le apuntaron a un menor a la cabeza. Tenemos videos y fotos y la certeza de que se trata de la misma persona”, contó el empleado.

El último episodio fue alrededor de las 17 en un local ubicado sobre avenida Mitre al 400, donde se encontraba con empleados atendiendo y algunos clientes en su interior cuando los delincuentes ingresaron simulando ser compradores.

Minutos después, sacaron varias armas y comenzaron a dar órdenes, obligando a todos a dirigirse al fondo del comercio, donde está el depósito y el baño.

La escena, captada por cámaras de seguridad, muestra cómo se llevaron una importante cantidad de equipos que luego ingresarán al circuito de reventa ilegal.

“El daño material es grande, pero lo más grave es el trauma que deja esto, sobre todo cuando hay un nene en el medio, cuando apuntan a una familia, cuando te ponen un arma en la cabeza y no sabés si vas a salir vivo”, expresó el denunciante.

En el caso de la calle Florida, en julio, el hecho ocurrió también en un local de la misma empresa y con un accionar similar. “Me apuntaron a la cabeza. No te olvidás más de una situación así”, afirmó.

La denuncia incluye material audiovisual que refuerza la hipótesis de que se trata de la misma banda o al menos del mismo individuo reiterando el modus operandi en distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

“Esto no puede seguir pasando. Hoy fue en Avellaneda, ayer fue en Florida. Mañana puede ser en cualquier otro lado”, cerró el empleado.