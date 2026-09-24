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Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual

La decisión fue tomada por el fiscal Juan Ávila Echenique contra el principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años en Córdoba. Barrelier continúa detenido en el penal de Cruz del Eje.

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada a finales de mayo en la ciudad de Córdoba, fue imputado este jueves por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI).

Fuentes vinculados a la investigación informaron que el fiscal Juan Ávila Echenique, perteneciente a la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno, formuló cargos contra Barrelier por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

En este contexto, Barrelier, que se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.

El ex miembro de la barra brava de Instituto será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.

ADEMÁS: Dictaron la preventiva de Claudio Barrelier y la madre de Agostina Vega pidió que le den perpetua

Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, el padre de la víctima, se opuso a la elevación del juicio ya que considera que la madre, la hermana y un amigo de Barrelier, apodado "Tele vieja", deberían ser investigados por su supuesta implicancia en el asesinato.

Además, Andreani, Córdoba y Palmero también se manifestaron en contra de la decisión, mientras que el defensor de Barrelier, Carlos Argüello, presentó fuera de plazo la oposición al debate oral y público.

La causa por el femicidio fue unificada con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad ejercida por Barrelier contra una mujer, a quien habría mantenido cautiva en su casa de Juan del Campillo 878.

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