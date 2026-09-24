Agostina Vega: imputaron a Claudio Barrelier por tenencia de material de abuso sexual

El ex miembro de la barra brava de Instituto será juzgado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

En tanto, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz están sindicados por encubrimiento agravado.

Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, el padre de la víctima, se opuso a la elevación del juicio ya que considera que la madre, la hermana y un amigo de Barrelier, apodado "Tele vieja", deberían ser investigados por su supuesta implicancia en el asesinato.

Además, Andreani, Córdoba y Palmero también se manifestaron en contra de la decisión, mientras que el defensor de Barrelier, Carlos Argüello, presentó fuera de plazo la oposición al debate oral y público.

La causa por el femicidio fue unificada con la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad ejercida por Barrelier contra una mujer, a quien habría mantenido cautiva en su casa de Juan del Campillo 878.