Femicidio en Mar del Plata: los dos detenidos se negaron a declarar

Se trata de los serenos Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, que se abstuvieron de comparecer en la fiscalía de la ciudad balnearia. Dictaron el secreto de sumario de la causa.
Los dos detenidos por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata se negaron a declarar este lunes ante el fiscal Carlos Russo, que determinó el secreto de sumario de la causa.
Personal policial trasladó por la mañana a Agustían Bartolomé Díaz y José Luis Aquino hasta la Fiscalía de la ciudad balnearia para llevar a cabo la audiencia indagatoria, donde ambos se abstuvieron de comparecer sobre el crimen brutal de la joven de 25 años.
El resultado preliminar de la autopsia confirmó que Mailén falleció producto de un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave originada por una herida de arma blanca en la zona de la cervical. A su vez, los peritos identificaron otras heridas de arma blanca en el cuerpo, sumado a lesiones de defensa en los brazos y piernas.
De acuerdo con la información aportada, el sábado 1° de agosto, cerca de las 16, la víctima salió de su casa refiriendo tener una entrevista laboral, por lo que dejó a sus dos hijas al cuidado de familiares. En ese momento, se retiró de la vivienda junto a un chófer de aplicación que, según cercanos, se estaban conociendo e iniciando relación sentimental.
El domingo por la madrugada, los familiares se presentaron en la comisaría, pero luego se retiraron “aduciendo que iban hasta un balneario y luego regresaron a radicar la denuncia”.
A las 03.51 ingresó un 911 informando que habría personas en un balneario donde habría sido la supuesta entrevista laboral. Tras el arribo del móvil policial, dos hombres se dieron a la fuga, hasta que fueron detenidos en inmediaciones del Balneario Waikiki.
Se realizó un relevamiento en el predio, donde se encontró el cuerpo de la joven, atado con cables. Los investigadores determinaron que ambos sospechosos presentan lesiones compatibles con una defensa por parte de Mailén.
El fiscal Carlos Russo dispuso el secreto de sumario de la causa por 48 horas. Las fuentes judiciales confirmaron que la decisión del titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 apunta a preservar la realización de nuevas medidas ordenadas en el marco de la investigación por el delito de femicidio.
Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) fueron aprehendidos el domingo a la madrugada en la zona de Punta Canteras luego de que familiares de joven asesinada retornaran al lugar donde el viernes a la tarde la había dejado un remisero por una supuesta entrevista laboral.