Femicidio en Mar del Plata: los dos detenidos se negaron a declarar

El domingo por la madrugada, los familiares se presentaron en la comisaría, pero luego se retiraron “aduciendo que iban hasta un balneario y luego regresaron a radicar la denuncia”.

A las 03.51 ingresó un 911 informando que habría personas en un balneario donde habría sido la supuesta entrevista laboral. Tras el arribo del móvil policial, dos hombres se dieron a la fuga, hasta que fueron detenidos en inmediaciones del Balneario Waikiki.

Se realizó un relevamiento en el predio, donde se encontró el cuerpo de la joven, atado con cables. Los investigadores determinaron que ambos sospechosos presentan lesiones compatibles con una defensa por parte de Mailén.

Dictaron el secreto de sumario

El fiscal Carlos Russo dispuso el secreto de sumario de la causa por 48 horas. Las fuentes judiciales confirmaron que la decisión del titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 apunta a preservar la realización de nuevas medidas ordenadas en el marco de la investigación por el delito de femicidio.

Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27) fueron aprehendidos el domingo a la madrugada en la zona de Punta Canteras luego de que familiares de joven asesinada retornaran al lugar donde el viernes a la tarde la había dejado un remisero por una supuesta entrevista laboral.