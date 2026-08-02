Femicidio en Mar del Plata: fue a una entrevista de trabajo y apareció asesinada

La joven, de 25 años y madre de dos hijas, había sido contactada para una supuesta propuesta laboral. Su hermano encontró el cuerpo en una playa. Hay dos sospechosos detenidos.
Mailén Johana Antonich, una joven de 25 años y madre de dos niñas, fue hallada asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata, con el cuerpo oculto debajo de un contenedor y envuelto en una sábana, luego de haber salido de su casa para asistir a una falsa entrevista de trabajo. Por el hecho hay dos sospechosos detenidos, que quemaban pertenencias a metros del cadáver de la víctima.
La joven había sido contactada a través de Facebook con una supuesta propuesta laboral en la que le indicaron que debía presentarse en un establecimiento de la zona de Punta Mogotes y le solicitaron una fotografía para gestionar un carnet de ingreso.
Los investigadores están abocados a conseguir cámaras de vigilancia de la zona para poder avanzar en la causa, mientras que el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de Mar del Plata, Carlos Russo, espera por el resultado de la autopsia.
En diálogo con medios locales, María, madre de la joven asesinada, aseguró que todo el proceso consistió en un engaño planificado para emboscar a su hija: “A ella la contactaron porque estaba buscando trabajo. Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el ‘Balneario Punta Mogotes Cero’. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más”.
La mujer detalló, además, los motivos por los cuales la víctima decidió acudir a la cita: “Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”.
Ante la pérdida de contacto con la joven, los familiares intentaron radicar la denuncia correspondiente, pero la policía no les tomó la declaración en la Comisaría 16 y les indicó que debían esperar. En medio de la falta de respuestas por parte de los efectivos, una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook para rastrear la conversación con la persona que la citó, lo que permitió a la familia reconstruir el recorrido hasta la playa de la zona sur.
“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada”, contó la madre de Mailén Johana. Y al cabo, lanzó un contundente llamado a la prevención para evitar nuevos hechos: “Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”.
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