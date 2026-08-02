Femicidio en Mar del Plata: fue a una entrevista de trabajo y apareció asesinada

La mujer detalló, además, los motivos por los cuales la víctima decidió acudir a la cita: “Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso”.

Ante la pérdida de contacto con la joven, los familiares intentaron radicar la denuncia correspondiente, pero la policía no les tomó la declaración en la Comisaría 16 y les indicó que debían esperar. En medio de la falta de respuestas por parte de los efectivos, una amiga de la víctima accedió a su cuenta de Facebook para rastrear la conversación con la persona que la citó, lo que permitió a la familia reconstruir el recorrido hasta la playa de la zona sur.

“Mi hijo encontró a su hermana. Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana. La policía no hizo absolutamente nada”, contó la madre de Mailén Johana. Y al cabo, lanzó un contundente llamado a la prevención para evitar nuevos hechos: “Quiero que las chicas sepan que ese supuesto balneario no existe. Si las citan para una propuesta de trabajo en ese lugar o las pasa a buscar un remisero como parte del trabajo, desconfíen. Es todo una mentira”.