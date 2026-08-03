Chaco: detuvieron a una joven acusada de asesinar a su novio de una puñalada

Victoria Luz Cantero, de 25 años, fue arrestada luego de ser señalada como la autora de una agresión con arma blanca que terminó con la vida de su pareja.
La policía de Chaco detuvo a Victoria Luz Cantero, una joven de 25 años, acusada de asesinar a su novio de una puñalada y tras una discusión, por lo que la justicia la imputó por la causa de "homicidio simple, agravada por el vínculo", una pena que prevé un mínimo de ocho años de cárcel.
La víctima fue identificada como Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, y de acuerdo con las fuentes de la investigación, luego de una pelea con Vinctoria Cantero, fue llevado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando por Facundo, hermano de la acusada.
Pese al trabajo médico en el quirófano, Álvarez murió horas después a causa de un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio. En el entorno cercano de la pareja señaló que la relación estaba marcada por discusiones y episodios de agresividad.
Familiares del fallecido afirmaron que ya había sufrido situaciones de violencia antes, entre ellas roturas en el auto, arañazos y golpes delante de otras personas. También dijeron que le habían advertido varias veces que "era peligrosa" y que debía alejarse.
Tras confirmarse la muerte, la hermana de Matías publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió justicia:" Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera".
“¡Yo me voy a encargar que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida!“, prometió la hermana de Matías y cerró su mensaje diciendo: “Hay un Dios que todo lo ve! Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, ¡tóxica! ¡Enferma!“.
La joven detenida fue trasladada a la sede judicial y quedó a disposición de la fiscal Ana González de Pacce, imputada por homicidio agravado.