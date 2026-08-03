Chaco: detuvieron a una joven acusada de asesinar a su novio de una puñalada

Tras confirmarse la muerte, la hermana de Matías publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió justicia:" Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera".

“¡Yo me voy a encargar que no salgas nunca más de la cárcel! ¡Te llevaste lo que más amo en la vida!“, prometió la hermana de Matías y cerró su mensaje diciendo: “Hay un Dios que todo lo ve! Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, ¡tóxica! ¡Enferma!“.

La joven detenida fue trasladada a la sede judicial y quedó a disposición de la fiscal Ana González de Pacce, imputada por homicidio agravado.