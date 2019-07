Cristian Aldana: piden 35 años de cárcel por abuso sexual

Por su parte, Aldana, quien se encuentra detenido desde diciembre de 2016 y recluido en la cárcel de Marcos Paz, grabó un mensaje, que se viralizó en las redes sociales, en el que afirma:"Me están torturando y me quieren condenar ya".

Ante el Tribunal Oral Criminal Nro. 25, el debate se viene desarrollando con distintas postergaciones y algunos incidentes por la actitud reticente del imputado. Al iniciarse la ronda de alegatos, la semana pasada, las querellas pidieron entre 40 y 20 años de prisión y ahora, el fiscal Pérez La Fuente sostuvo que el cantante debería ser condenado a 35 años de cárcel por seis de los casos denunciados, mientras que consideró que por el séptimo debería ser absuelto, ya que hay falta de pruebas en su contra.

"Los testimonios de las víctimas resultan creíbles y tienen datos contundentes, y como las pericias psicológicas de Aldana dieron resultados en su contra", sostuvo el fiscal.

Cabe recordar que el acusado se quedó sin abogado defensor por segunda vez, ya que en una primera oportunidad el letrado Rodolfo Patiño fue desplazado por malas conductas durante el juicio, y la semana pasada Nicolás Grasso directamente renuncio al alegar que tenía problemas de salud y un viaje programado. Ahora es asistido por un defensor oficial.

El cantante fue denunciado por siete chicas, quienes brindaron sus testimonios durante el juicio, coincidiendo en que todas eran fans de la banda, menores de edad, sin experiencia sexual y se contactaban al artista a través del blog del grupo El Otro Yo.

En su defensa, Aldana sostiene que no ocurrieron ninguno de esos abusos sexuales y que ni siquiera las conocía.

"El tribunal, el fiscal y la querella están dando información a la prensa que es falsa. Me están acusando de dilatar el proceso del juicio, cuando esto es una absoluta mentira porque yo estoy preso, y soy el mayor interesado en que se termine todo esto. Si estuviera libre, tendría algún sentido de mi parte buscar dilatarlo, pero estando preso, de ninguna manera. Eso es una mentira", sostuvo el imputado en video.

Al ser difundido por las redes sociales, el cantante manifiesta: "Yo lo que quiero es un juicio justo, no este mamarracho judicial donde no me aceptan las pruebas, no se investiga a fondo, no me aceptan lo careos, no me aceptan parte de los testigos que me están faltando, me sacan al abogado de confianza y me imponen una defensa aparente que me genera un daño totalmente irreparable". "Me quieren quebrar anímicamente, psicológicamente y físicamente, haciéndome pasar por el tormento de realizar tres audiencias por semana, donde me llevan sin comer, sin dormir, encerrado en calabozos sin colchón, helados y viajando con esposas, encadenado como un animal", concluye.