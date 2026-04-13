Encontraron el cuerpo de un hombre dentro de una pared en Entre Ríos

Todavía no pudieron confirmar su identidad, creen que es un obrero de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido hace días.
El cuerpo del hombre fue hallado en una obra en construcción, en la ciudad de Colón, Entre Ríos. Las autoridades todavía no conocen la identidad del damnificado, pero tienen la sospecha de que se trata de un hombre de nacionalidad paraguaya. que se reportó desaparecido hace unos días.
La búsqueda comenzó este domingo por la mañana en la zona costera de Colón, dentro de una obra en construcción situada en la intersección de la avenida Quirós y Moreno, cuando trabajadores hallaron un cuerpo cubierto con cal, aparentemente incrustado en una pared.
De acuerdo con el testimonio de los propios trabajadores del lugar, el llamado al 911 se realizó tras detectar manchas de sangre en uno de los sectores del lugar.
Según se informó, el cadáver había sido ocultado en el hueco de una escalera y luego se levantó una especie de pared encima, cubriéndolo con cal, consignó Entremedios.
En cuanto a la identidad de la víctima, señalaron que resulta compleja su identificación debido al avanzado estado en que fue encontrado el cuerpo, aunque no descartan que se trate de un trabajador que estaba desaparecido desde hacía dos semanas.
La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Perroud, quien indicó que no se descarta ninguna hipótesis, aunque los indicios apuntan a un posible homicidio.
El Ministerio Público Fiscal provincial dispuso el traslado del cadáver para la realización de la autopsia, cuyo resultado será determinante para establecer de manera científica la causa de muerte y, además, recabar evidencia que permita confirmar o descartar la posible intervención de otra persona en el crimen.
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