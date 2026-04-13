Encontraron el cuerpo de un hombre dentro de una pared en Entre Ríos

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En cuanto a la identidad de la víctima, señalaron que resulta compleja su identificación debido al avanzado estado en que fue encontrado el cuerpo, aunque no descartan que se trate de un trabajador que estaba desaparecido desde hacía dos semanas.

La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Perroud, quien indicó que no se descarta ninguna hipótesis, aunque los indicios apuntan a un posible homicidio.

El Ministerio Público Fiscal provincial dispuso el traslado del cadáver para la realización de la autopsia, cuyo resultado será determinante para establecer de manera científica la causa de muerte y, además, recabar evidencia que permita confirmar o descartar la posible intervención de otra persona en el crimen.